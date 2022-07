Poznato gdje će najveći talent hrvatske košarke nastaviti karijeru

Odlazak Roka Prkačina iz redova aktualnog prvaka Cibone, bilo je samo pitanje vremena. Neko vrijeme se spekuliralo kako je gotovo sigurno član Ulma, ali dogodio se veliki preokret.

Mladi 19-godišnji centar imao je mnoštvo ponuda: iz Australije, Italije, Njemačke te Španjolske.

Nakon obavljenih uvodnih razgovora, iskristalizirale su se tri ponude, one Joventuta i Girone te Ulma. Prkačinu nije bilo do vrijednosti ugovora, nego su u fokusu bile druge stvari, minutaža, važnost uloge i njegov igrački razvoj. Ulm je u početku bio favorit, ali se Prkačin junior ipak odlučio za odlazak u Gironu, koja je to i potvrdila na društvenim mrežama.

Tamo se nalazi Aito Garcia, trener koji je Roka uvjerio da će kod njega rasti na pravi način. Roko je bio jedan od dva igrača Cibona koja su ostala do posljednjeg trenutka u klubu. Drugi je bio Mateo Drežnjak (23). I on je također pronašao novi klub, potpisao je za crnogorski Derby