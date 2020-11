Cibonu nadjačao trener koji se u sport zaljubio zbog zagrebačke nogometne legende

Peti poraz, u sedam kola ABA lige, košarkašima Cibone priuštio je beogradski Partizan, jedna od najkvalitetnijih momčadi regionalnog natjecanja (75:82). Ono što je Beograđanima donijelo prevagu jesu skokovi, a njih su gosti imali dvostruko više (42:20). Odigravši sjajnu treću četvrtinu, cibosi su preokrenuli "minus 14" s kraja prvog poluvremena (36:50) u "plus 5" (60:55) no tada su i stali. Uslijedilo je osam i pol, napadački, sušnih minuta Zagrepčana što su crno-bijeli predvođeni razigravačem Gordićem (10 asista) i centrom Jankovićem (15 koševa, 12 skokova) znali kapitalizirati. Kod cibosa, najučinkovitiji je bio mlađahni kapetan Prkačin (16 koševa, 10 skokova), najviše je zabio centar Bundović (20), a solidnu partiju pružio je i Drežnjak (15 koševa).

Na koncu je osnovni dojam bio da je, s obzirom na realan donos snaga, Partizan teže no što se očekivalo slomio otpor Cibone. Ustvrdio je to i ključni igrač utakmice Nemanja Gordić, negdašnji cedevitaš, koji je prelomio utakmicu s nekoliko odigranih pick and rolla s centrom Jankovićem, te nekoliko ulaza i kreiranja situacija za suigrače.

- Cibosi su odigrali muški, išli su u meso, nisu se predavali niti na "minus 14", u trenucima kada se očekivalo da mi možemo prelomiti utakmicu. Domaćini su se borili 40 minuta, imaju sjajnog trenera.

A taj pohvaljeni trener, Ivan Velić, je pak ustvrdio ovo:

- Što sam prije utakmice od igrača tražio to sam i dobio. Bili smo hrabri, vjerovali smo u sebe, nismo se prepali jačeg suparnika. Da li smo sve od sebe no uz ovakvu dominaciju suparnika u skoku, teško je očekivati pobjedu.

Velićeva momčad najbolje je izgledala kada je na parketu imao petorku bez klasičnog centra - Moore, Drežnjak, Nakić, Prkačin i Markota - koja je i napravila preokret.

- Da, u toj postavi smo imali dobar protok lopte, no nismo mogli tako stalno igrati jer se suparnik adaptirao, a ni Markota još uvijek ne može više od 20 minuta. Mi smo tijekom utakmice upadali u rupe, a suparnik ovakvog kalibra to zna iskoristiti, za razliku od naših suparnika u domaćem prvenstvu - kazao je Velić i dodao nešto što nam govori da klub traži pojačanja.

- Do sada smo igrali bez zdrave prve jedinice i petice. Jedan vuče ozljedu, s drugim smo se razišli. Moramo se pojačati.

A Partizan se nedavno ponovio sa slovenskim strategom Sašom Filipovskim (46), iskusnim internacionalcem koji se košarkom počeo baviti zbog jedne hrvatske nogometne legende. O čemu je riječ, ispričao je sam:

- Kada je moj otac bio vratar Vardara trener mu je bio Stjepan Bobek. Ja sam kao klinac išao s tatom na treninge, trener Bobek me zavolio. On bi meni bacao loptu, a bih za njoj trčao, i tako sam i zavolio sport.

Stjepan Bobek je bio napadač reprezentacije SFRJ i Partizana u koji je, u poraću, davne 1945. morao preseliti iz Zagreba u Beograd po nalogu generalštaba Jugoslavenske narodne armije. Kada je pak odslužio vojni rok, za vrijeme kojeg je igrao za Partizan, Dinamo mu je bilo zabranjeno da ga zove natrag u Zagreb pa je legendarni napadač ostao partizanovac do kraja karijere.