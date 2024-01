Cibonin trener nakon poraza od Zadra: Nedostajalo nam je prodornosti i dubine

Premda jači za povratnika Filipa Bundovića, košarkaši Cibone nisu se uspjeli oduprijeti velikom rivalu Zadru (71:88). Vukovi su tako pred svojom publikom propustili priliku da izbore i sedmu regionalnu pobjedu, za mirniji san, a Zadrani su izborili desetu pobjedu koja im otvara vrata doigravanja u koje će prvih osam momčadi ABA lige.

- Veseli nas što smo se približili doigravanju no mi vam time nismo opterećeni. Nama je cilj nadigravati se i što je moguće više pobjeđivati. A za koliko će to biti dosta to ćemo vidjeti - zborio je trener Zadra Danijel Jusup.

Sve koševe iz igre u prvoj četvrtini Zadar je postigao iz igre leđima košu dok je Cibona zabijala izvana i stekla prednost (20:11). Baš kao i u prvoj dionici i u cijelom prvom poluvremenu domaćini su šutirali više trica (20) nego dvica (16) i kako u tome, s odmakom utakmice, nisu bili naročito uspješni Zadrani su se oporavili i na veliki odmor otišli s četiri koša prednosti (36:40).

U posljednje tri i pol minute prvog dijela Cibona nije ništa zabila pa Zadrani sa dvije trice (Drežnjak i Lakić sa sirenom), preuzimaju vodstvo. Bilo je vidljivo da su cibosi previše šutirali trice i da su premalo koristili prodore, čak i u situacijama kada su njihove bekove preuzimali visoki igrači.

- Kada suparnici preuzmu Majcunića ili Aranitovića to su igrači koji su odlični šuteri. Zapravo, bolji su šuteri no što su igrači prodora. Radovčić pak danas, u prvom dijelu, nije imao dubinu kao i inače a dobio ju je u drugom s nekoliko prodora. No, njega nije išao šut izvana što suparniku daje za pravo da se odmakne a onda je teško probiti prvu liniju ako te visoki čeka na slobodnom bacanju - komentirao je Cibonin trener Dino Repeša.

Ono što je domaćine držalo prvo poluvrijeme u igri bio je veći broj napada proizašlih iz 10 napadačkih skokova u čemu je prednjačio bivši igrač Zadra Buljan (3). I dok su cibosi premalo koristili svoje centre, i igru iz reketa, Zadrani su na tome puno toga gradili u čemu su prednjačili krilni-centar Lovro Mazalin (15 koševa, 4 asista) i krilo Luka Božić (22 koša, 8 skokova, 6 asista).

Tijekom treće četvrtine, Zadrov sustav je funkcionirao a Cibonina napadačka igra se nastavila urušavati pa su gosti u 28. minuti došli do "plus 13" (49:62). Ipak, koševima Bundovića (trica i dvije dvice), Cibona spušta zaostatak na samo "minus pet" (58:63) ali se na mali odmor odlazi ipak sa "minus osam" (58:66) jer Davis zabija tricu iz napada u kojem su domaćini osvojili loptu ali je nisu i zadržali.

U posljednjoj četvrtini Zadrani ponovo odlaze na dvoznamenkastu prednost (62:74) koju Zagrepčani uspijevaju umanjiti na "minus sedam" (67:74). U tom trenutku Zadrov trener pozvao je minutu odmora nakon kojeg je njegova momčad pečatirala vrlo važne bodove. Jer, Drežnjak je pogodio tricu a Majcunić promašio dalekometni šut pa domaćini nisu ni došli do prilike za posljednji juriš. Svaku moguću neizvjesnost odagnao je, dvije i pol minute prije kraja, najbolji igrač utakmice Luka Božić zabivši dvicu i bacanje za gostujućih 67:80.

Posljednji koš na utakmici postigao je Arijan Lakić, još jedan junak zadarske pobjede (14 koševa, 8 asistencija, 6 skokova). Srpski košarkaš s hrvatskom putovnicom realizirao je napad koji se obično ne igra do kraja, kada je sve riješeno, no želja Zadrana da zadaju što bolniji udarac velikom rivalu očito je jača od tog nepisanog fair-playa pravila. No, Cibonina trenera to nije zasmetalo.

- Vidio sam da je trener Jusup govorio svom igraču da stane no ovaj ga valjda nije čuo. No, poraz je poraz i onaj od jednog i ovaj od 17 koševa - ustvrdio je Repeša i naglasio:

- Mene više brine što nam nedostaje dubine i prodornosti, kako kroz unutarnju igru tako i kroz probijanje prve linije. I sad je pitanje koliko je moguće da nam taj dio igre bude bolji. Kad igrate protiv obrane kakvu igra Zadar onda orate imati dubinu i zato su nama prekršaji Bošnjaka bili hendikep.