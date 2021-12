Cibona u Draženovu domu izgubila od Budućnosti, sad je sedma na ljestvici

Košarkaši podgoričke Budućnosti svladali su Cibonu 80-73 (18-15, 22-17, 19-20, 21-21) u utakmici 11. kola ABA lige odigranoj u nedjelju u Košarkaškom centru Dražen Petrović.

Nakon izjednačene prve četvrtine crnogorski prvak se odvojio i u 18. minuti došao do 15 koševa prednosti (40-25). Do kraja dvoboja Cibona se uspjela u dva navrata približiti na pet koševa zaostatka (39-44, 52-57), ali je Budućnost uspjela doći do sedme uzastopne pobjede u dvobojima s "vukovima".

Cibona je bila oslabljena neigranjem ozlijeđenog kapetana Roka Prkačina, a predovodili su je Amerikanac Nathan Reuvers s 14 koševa, Danko Branković s 13 poena i sedam skokova te Krešimir Radovčić s 12 koševa.

Kod Budućnosti su najbolji bili Amerikanci Justin Cobbs s 18 poena i Willie Reed sa 16 koševa i osam skokova.

U podnevnom terminu Split je poražen 65-78 na gostovanju kod beogradske Mege.

Cibona je s učinkom 5-6 na sedmom mjestu, a Split je s 2-9 predzadnji. Zadar je s 2-8 i utakmicom manje na zadnjem mjestu. Vodeća Crvena zvezda ima 10-1, a Partizan i FMP imaju po 9-2. Budućnost je četvrta s 8-3.