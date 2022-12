Cibona do visoke pobjede u velikom hrvatskom derbiju zahvaljujući Mesiju

I Cibona ima svog Mesija. On se zove Blaž Mesiček (25), povremeni je reprezentivac Slovenije, i od djetinjstva ga zovu Mesi. Nećemo sad pretjerivati i reći da je ovom prilikom igrao kao Lionel Messi ali je ovaj Mesi sa svojih 25 koševa (četiri trice) bio daleko najbolji igrač velikog hrvatskog derbija u kojem je Cibona deklasirala Split (102:84).

A ovo je već druga utakmica zareom u kojoj je Mesiček najbolji Cibonin strijelac pa je ovih dana, tim više, prisutna razgovorna poveznbica s argentinskim nogometnim izvanzemaljcem.

- Mesi me zovu još od osnovne škole ali ne zbog toga što sam igrao kao Messsi nego je to izvedenica iz mog prezimena. No, u ove dane to zgodno ispada. Inače, Messi mi je najdraži nogometaš i jako mi je drago što je osvojio naslov svjetskog prvaka i što je izabran za najboljeg igrača upravo završenog Svjetskog nogometnog prvenstva - kazao je Mesiček objasnivši razliku između kup utakmice sa Splićanima, koju je njegova momčad dobila u dramatičnoj završnici, i ove elegantne pobjede.

- Neovisno o onoj teškoj pobjedi u Kupu, vjerovali smo da smo bolji i tako smo i u ušli u utakmicu. Uz sve to i meni raste samopuzdanje za što sam zahvalan i suigračima i stručnom stožeru.

Dakako, zahvalan je i treneru Josipu Sesaru koji mu pomaže da osvježi karijeru i da se iz Zagreba lansira kod nekog unosnijeg poslodavca. Osim sa Mesičekom, Sesar je bio zadovoljan i sa energetskim učinkom svojeg sastava ali i sa čak 28 asistencija i tricaškom učinkovitošću od 58 posto (14 od 24). A nezadovoljan je bio sa čak 17 napadačkih skokova Splićana.

- Odigrali smo energetski jako dobru utakmicu. Bili smo usredotočeni, znali smo što hoćemo u napadu a dobro smo igrali i obranu. Nakon teško izborene pobjede nad Igokeom nadao sam se da će nam porasti samopuzdanje i to se i dogodilo.

Nedjelja je za cibose bio slobodan dan pa su igrači, samo dan prije domaćeg derbija, uživali slobodu u izboru aktivnosti što će reći da im je bilo dozvoljeno, ako su bili voljni trpjeti iznimnu gužvu, doći i na doček nogometašima. Evo što je o tome rekao trener Josip Sesar čija je momčad u ovoj utakmici igrala možda i najljepšu napadačku košarku ove sezone:

- Nisam taj tip trenera koji će igračima određivati što smiju a što ne smiju. Svatko od njih razmišlja za sebe i svoju obitelj a meni je bitno da je svaki od njih maksimalno prisutan na treningu i da odrađuju ono što se od njih traži.

Da im ova ligaška utakmica nije bila onoliko važna kao ona u osmini finala Ćosićeva kupa, naznačio je trener žutih Slobodan Subotić koji nije uspio psihološki oporaviti momčad od izgubljene već dobivene abaligaške utakmice u Čačku.

- U međusobnom naboju se osjetilo da ova utakmica ima manju težinu od one u Kupu jer ova je jedna od mnogih. Nije to bio isti naboj. Bili smo malo prazni i omogućili Ciboni da uđe u samopuzdanje i da igra tečno odnosno kako njima paše. Osim toga, neke igrače svjesno smo morali poštedjeti jer smo u ekstremnom naporu a u četvrtak nas čeka gostovanje u Skoplju kod MZT-a.

Cibona je tako polusezonu HT Premijer lige završila na prvom mjestu (11-1) s jednom pobjedom više od Zadra (10-2) i po dvije od Splita i Šibenke (9-3) te tri od Cedevite Junior (8-4). Šesti je Furnir (6-6) a slijede Dinamo 5-7, Bosco (3-9), Škrljevo (3-9), Alkar (3-9), Zabok (3-9) a posljednji je Zabok (2-10).