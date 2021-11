Christian Eriksen se iduće sezone vraća nogometu! Ima rješenje za problem sa srcem

Danski reprezentativac Christian Eriksen (29) umalo je prije pet mjeseci izgubio život nakon što se srušio na travnjak, a sad je započeo rehabilitaciju s ciljem povratka nogometu!

Prema pisanju talijanske La Gazzette dello Sport, nogometaš milanskog Intera prošao je liječničke kontrole, dobio stručno mišljenje i donio odluku nastaviti karijeru.

Kako bi sve prošlo u redu, nosit će defibrilator (ICD), baš poput Ajaxova Daleyja Blinda. I, ako sve prođe prema planu, nogometu bi se mogao vratiti s početkom iduće sezone, što je sjajna vijest.

Christian Eriksen has reportedly decided that he wants to return to professional football!🥳



He has begun rehabilitation, and is apparently aiming to play again in the next season.🇩🇰



