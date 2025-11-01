Chelsea slavio u londonskom derbiju, pogledajte pogodak koji je prelomio utakmicu

Chelsea je upisao ključnu pobjedu u borbi za vrh Premier lige, svladavši gradskog rivala Tottenham 1:0. Trenutak odluke dogodio se u 34. minuti, a proizašao je iz nevjerojatne upornosti Moisesa Caiceda. Ekvadorac je visokim presingom oteo loptu Mickyju van de Venu i poslužio Joaoa Pedra, koji je iz blizine pogodio za vodstvo. Brazilski napadač time se iskupio za raniji promašaj i prekinuo svoj golgeterski post dug devet utakmica. Taktički, pobjeda je pripala Enzu Maresci, čija je odluka da kapetana Reecea Jamesa postavi u vezni red donijela Chelseaju potpunu kontrolu posjeda. Pogodak pogledajte OVDJE.

Utakmica je bila ispunjena tenzijama, a domaćini mogu biti sretni što su prvo poluvrijeme završili s 11 igrača. Rodrigo Bentancur je zbog opasnog starta na gležanj Reecea Jamesa dobio samo žuti karton, što je potvrdio i VAR unatoč protestima. Napadački, Spursi su bili potpuno bezopasni, a jedinu prijetnju predstavljao je Mohammed Kudus, čiji je udarac zaustavio vratar Robert Sanchez. Ključna figura koja je spasila Tottenham od težeg poraza bio je njihov vratar Guglielmo Vicario.

Upravo je Vicario bio razlog zašto Chelsea nije ranije osigurao pobjedu, jer su gosti stvorili niz prilika. U drugom poluvremenu, Vicario je zaustavljao pokušaje Pedra Neta, dok je udarac kapetana Reecea Jamesa otišao preko grede. Vrhunac promašaja dogodio se u sudačkoj nadoknadi kada je rezervist Jamie Gittens s nekoliko metara promašio nemoguće, a samo trenutak kasnije Vicario je spektakularno obranio novi pokušaj Joao Pedra s osam metara.

Unatoč propuštenim prilikama, Marescina momčad pokazala je obrambenu disciplinu i sačuvala minimalno vodstvo do kraja. Ovom važnom pobjedom, Chelsea se vratio u top četiri na ljestvici, bodovno se izjednačivši upravo s Tottenhamom i nastavio je svoj impresivan niz protiv ljutih londonskih rivala.