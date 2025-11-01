Ovom majstoru u dresu Dinama moramo se samo nakloniti... Mišić? Sucu bi trebao platiti večeru

Nevistić 7 – bio je često meta kritika, no u ovoj je utakmici nekoliko puta spasio plave, kod primljenog pogotka nije mogao ništa, ali je sjajno odradio svoj posao i u zadnjim trenucima bravuroznom obranom spasio pobjedu Dinamu

Lisica 5 – ne treba ga osuđivati iako mu je Ndockyt pobjegao i poentirao, žrtvovao se na lijevom beku

Dominguez 6 – bilo je njegovih i boljih partija, ali čovjek igra pun zavoja i nije izravno nešto posebno zgriješio

McKenna 6 – imao je dobrih perioda, puno dobivenih skokova, jednu sjajnu blokadu, ali znao je on i bolje

Goda 6 – defenzivno mu se ne može nešto zamjeriti, ali morao bi više prema naprijed, previše lopti unazad

Ljubičić 6.5 – odradio je dobar posao, vrijedan dio momčadi koji ne staje

Mišić 5.5 – velika nervoza, sve dobro što je napravio poništio je svojom nervozom i sudac Pajač zaslužio je da mu Mišić plati večeru jer ga nije isključio

Bennacer 7 – kakav je to majstor, možemo se samo nakloniti njegovoj ideji, njegovim preciznim proigravanjima preko obrane suparnika, pregled i razumijevanje igre, a i voljni moment mu je na visokoj razini

Bakrar 7 – definitivno je pojačanje, opasan, konkretan i okomit, ne ustručava se opaliti ni lijevom ni desnom nogom

Beljo 5 - nije bio njegov dan, nevidljiv iako možda za to i nije kriv, lopta mu nije ni dolazila u situacije u kojima bi bio opasan

Hoxha 7 – donio je pobjedu Dinamu fenomenalnim pogotkom u suprotne 'rašlje', ali i bez toga je stalno jurio i lomio obranu, taj ne staje.

Galešić, Perez-Vinlöf, Villar, Kulenović i Soldo igrali su premalo za ocjenu

Trener: Mario Kovačević 6 – složio je momčad koja je bila apsolutno bolja u prvom poluvremenu, a što se s tim igračima dogodilo u drugom nije njegova krivnja. No, kod 1:1 i energetskog pada trebao je ranije mijenjati, a ne tek iza 75. minute