Kapetan Češke najavio ključni dvoboj protiv Vatrenih: 'Sve je u njihovim rukama'

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u četvrtak od 20:45 očekuje vjerojatno i najbitnija utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Vatreni će gostovati u praškoj Fortuna Areni kod Češke, reprezentacije s kojom dijeli vrh ljestvice skupine L.

Obje reprezentacije imaju po 12 bodova, ali Hrvatska je taj učinak ostvarila pobijedivši u sve četiri dosadašnje utakmice, dok Česi imaju četiri pobjede i poraz od Hrvatske. Utakmicu je najavio kapetan češke reprezentacije, zadnji vezni londkonskog West Hama, Tomaš Souček:

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Svi znamo računati i vidimo kako izgleda tablica. Sve je u rukama Hrvatske. Imamo šanse osvojiti prvo mjesto i napravit ćemo sve da budemo prvi. Naš cilj je plasman na Svjetsko prvenstvo. Borit ćemo se. Pritisak je velik, ali zato igramo za reprezentaciju. Ovo nam je prilika pokazati gdje pripadamo - rekao je.

Dodao je i kako ne želi da se njemu i suigračima ponovi težak poraz koji su u lipnju doživjeli u Osijeku. Vatreni su tada slavili s 5:1 u svojoj drugoj kvalifikacijskoj utakmici

VEZANI ČLANCI:

- Ne želimo da nam se opet dogodi onakav poraz. Pred nama je velik izazov. Pozivam navijače da nam pomognu. Rasprodala su se sva mjesta. Vjerujem da i mi nešto možemo vratiti našim navijačima - zaključio je Souček.

Ovaj 30-godišnji zadnji vezni najiskuniji je igrač Češke za koju je dosad odigrao 83 utakmice i postigao 15 pogodaka. Član West Hama je od 2020., a u karijeri je još igrao i za prašku Slaviju, Viktoriju Zizkov i Slovan Liberec.