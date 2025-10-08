Naši Portali
reprezentacija

Kapetan Češke najavio ključni dvoboj protiv Vatrenih: 'Sve je u njihovim rukama'

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
08.10.2025.
u 17:50

Obje reprezentacije imaju po 12 bodova, ali Hrvatska je taj učinak ostvarila pobijedivši u sve četiri dosadašnje utakmice, dok Česi imaju četiri pobjede i poraz od Hrvatske.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u četvrtak od 20:45 očekuje vjerojatno i najbitnija utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Vatreni će gostovati u praškoj Fortuna Areni kod Češke, reprezentacije s kojom dijeli vrh ljestvice skupine L.

Obje reprezentacije imaju po 12 bodova, ali Hrvatska je taj učinak ostvarila pobijedivši u sve četiri dosadašnje utakmice, dok Česi imaju četiri pobjede i poraz od Hrvatske. Utakmicu je najavio kapetan češke reprezentacije, zadnji vezni londkonskog West Hama, Tomaš Souček:

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

- Svi znamo računati i vidimo kako izgleda tablica. Sve je u rukama Hrvatske. Imamo šanse osvojiti prvo mjesto i napravit ćemo sve da budemo prvi. Naš cilj je plasman na Svjetsko prvenstvo. Borit ćemo se. Pritisak je velik, ali zato igramo za reprezentaciju. Ovo nam je prilika pokazati gdje pripadamo - rekao je.

Dodao je i kako ne želi da se njemu i suigračima ponovi težak poraz koji su u lipnju doživjeli u Osijeku. Vatreni su tada slavili s 5:1 u svojoj drugoj kvalifikacijskoj utakmici 

VEZANI ČLANCI:

- Ne želimo da nam se opet dogodi onakav poraz. Pred nama je velik izazov. Pozivam navijače da nam pomognu. Rasprodala su se sva mjesta. Vjerujem da i mi nešto možemo vratiti našim navijačima - zaključio je Souček. 

Ovaj 30-godišnji zadnji vezni najiskuniji je igrač Češke za koju je dosad odigrao 83 utakmice i postigao 15 pogodaka. Član West Hama je od 2020., a u karijeri je još igrao i za prašku Slaviju, Viktoriju Zizkov i Slovan Liberec.

