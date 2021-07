Češka razbila Grčku i postala posljednji sudionik olimpijskog turnira

Češka muška košarkaška reprezentacija posljednji je, 12. sudionik olimpijskog turnira u Tokiju (23. srpnja - 8. kolovoza), do tog uspjeha Česi su stigli uvjerljivom 97-72 (32-22, 18-21, 31-11, 16-18) pobjedom protiv Grka u finalu kvalifikacijskog turnira u kanadskoj Victoriji.

Do pobjede u finalu Češku su vodili Patrik Auda sa 20 koševa i Jan Vesely sa 16 ubačaja, dok je u sastavu Grčke najučinkovitiji bio Georgios Papagiannis sa 14 poena.

Za Češku će ovo biti prvi nastup na OI od samostalnosti, odnosno razlaza sa Slovačkom, a do njega je stigla iako je bila autsajder u Victoriji u konkurenciji renomiranijih sastava poput Kanade, Turske i Grčke.

Foto: Chad Hipolito/PA Images/PIXSELL THE CANADIAN PRESS 2021-07-04 Czech Republic's Patrik Auda, left, and Ondrej Balvin celebrate a basket against Greece during the second half of FIBA Men's Olympic Qualifying final basketball action at Memorial Arena in Victoria, B.C., on Sunday, July 4, 2021. THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito Chad Hipolito Photo: PA Images/PIXSELL

Češka je umalo ispala još u skupini, u prvom je nastupu izgubila od Turske sa 70-87, da bi u drugom jedva svladala Urugvaj sa 80-79, a urugvajski reprezentativac Danny Granger u samoj je završnici promašio tricu za pobjedu svog sastava. Prava drama odvijala se u polufinalnom ogledu Češke i Kanade, Česi su 57 sekundi prije isteka četvrte četvrtine vodili sa 92-82, no s nekoliko izgubljenih lopti i promašenih slobodnih bacanja omogućili su Kanađanima da serijom trica poravnaju na 94-94 i odvedu dvoboj u produžetak. U dodatnih pet minuta Kanada je povela sa 99-94, no Češka se neočekivano uspjela sabrati, vratiti u dvoboj i na kraju slaviti sa 103-101 košem Tomaša Satoranskog 1.8 sekundi prije kraja dodatnih pet minuta.

U finalu Češka nije dopustila novu dramu već je bez problema nadigrala Grčku.

Na olimpijskom turniru Češka će igrati u skupini A s olimpijskim pobjednikom SAD-om, Francuskom i Iranom.

Još u nedjelju su plasman na OI izborili košarkaši Slovenije, kao pobjednici turnira u Kaunasu, Njemačke, kao pobjednici turnira u Splitu, te Italije, kao pobjednici turnira u Beogradu.

SKUPINE OLIMPIJSKOG TURNIRA ZA KOŠARKAŠE:

SKUPINA A: Iran, Francuska, SAD, Češka

SKUPINA B: Australija, Nigerija, Njemačka, Italija

SKUPINA C: Argentina, Japan, Španjolska, Slovenija

Plasman u četvrtfinale izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake skupine te još dvije najbolje trećeplasirane reprezentacije.

