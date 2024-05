Červar otkrio za koga je u derbiju Rijeke i Dinama: Iznenadilo me da Sopić to nije bolje detektirao

Najvažnija sporedna stvar na svijetu je ovih dana i najvažnije tema u životu Riječana sklonih sportu a bogme i sportski navudrenih Zagrepčana. U to ime smo i popričali sa sportašima i trenerima o tome s koliko nestrpljenja i s kakvim nadanjima oni očekuju "utakmicu sezone" između Rijeke i Dinama.

S obzirom na kapacitet stadiona na Rujevici neće svi Riječani, koji bi to htjeli, biti na toj utakmici. Pa tako neće biti i najbolje riječke karatašice Eme Sgardelli dvostruke mlađeseniorske doprvakinja Europe:

- Ne pratim nogomet osim kada su u pitanju jako bitne utakmica a ova je jako bitna. I voljela bih kada bih, s nekom dobrom prijateljicom, pogledala tu utakmicu uživo.

No, Ema neće moći realizirati taj svoj plan jer ju čekaju reprezentativne obveze.

- Moram se već tijekom nedjelje javiti u Zadar gdje nas sljedeći tjedan čeka Prvenstvo Europe. Voljela bih da Rijeka pobijedi Dinamo i bude prvak jer to bi značajno utjecalo na ozračje u našem gradu. No, čak i ako u tome naši nogometaši ne uspiju ne treba biti razočaran jer to je samo jedna prepreka na cijelom putovanju kluba koji očito dobro funkcionira.

Sličnog je razmišljanja i zlatni olimpijac Samir Barač, inače predsjednik Vaterpolskog kluba Primorje Erste Bank:

- Svaka borba nekog riječkog kluba ili pojedinca za trofej na razini je velikog podviga jer ovo je područje na kojem sport ne barata s puno financija, puno više se oslanjamo u sportu na dobru organizaciju. Ovih dana se u gradu gotovo pa o ničemu nije pričalo nego o utakmici Rijeke i Dinama pa je to bio i faktor homogenizacije u Rijeci i regiji i to već duže vrijeme. Drago mi je da sport tome pridonosi da regija bude još kompaktinija.

Kao sportaš s najviše svjetske razine, prekaljen u mnogim presudnim utakmicama, kako Barač gleda na ovaj derbi? Zapravo, kako da njegovi Riječani ne podlegnu pritisku isčekivanja simpatizera?

- Najvažnije je da svi igrači budu u službi momčadi i da zadrže mirnoću. A ona se ne gradi na dan utakmice nego puno prije. Što ste mirniji to ćete imati bolje izglede za dobru izvedbu. Ne smijete dozvoliti da vas napetost izjeda.

Barač bi u nedjelju volio biti na Rujevici no ima tehnički problem.

- Čujem da su sve ulaznice rasprodane no pokušat ću otići na tu utakmicu. Premda nisam toliko na utakmicama jer sam trener našim juniorima i mlađim juniorima pa mi se termini utakmica nogometaša nerijetko preklapaju s mojima ja pratim nogomet.

Rijeku će u nedjelju navečer podržavati još jedan olimpijski pobjednik, onaj rukometni, Valter Matošević:

- Naravno da sam veliki navijač Rijeke bez obzira što sam dobar dio sportske karijere proveo u Zagrebu. Dok sam u Rijeci znao sam odlaziti na utakmice Rijeke, prvo na Kantridu, onda na Rujevicu. Nažalost, zbog operacije kuka ne mogu na ovu utakmicu. Gledat ću derbi iz udobnog kreveta. Dinamo je iskusnija momčad, no, nekako vjerujem da će ova poletna i mlada Rijeka ovaj put pobijediti.

Ova nogometna utakmica privlači pozornost i trenera iz drugih sportova pa tako i trenerskog olimpijskog pobjednika i svjetskog prvaka, rukometnog maga Line Červara:

- Uvijek navijam za slabije pa ću tako ovaj put navijati za Rijeku. Ali nisam protiv Dinama. Moram priznati da me Željko Sopić, trener Rijeka, iznenadio kako nije detektirao malo bolje Lokomotivu prošlo kolo. Jako dobro se zna da je Lokomotiva "ubojica" velikih momčadi. Od jednog takvog trenera mangupa očekivao sam da neće izgubiti od lokosa.