Celtic srušio Rangers u jednom od najvećih svjetskih derbija: 'Ovo je donedavno bilo nezamislivo'

Nogometaši Celtica izborili su plasman u finale škotskog Liga kupa nakon što su na Hampden Parku nakon produžetaka porazili Rangers sa 3-1. Celtic je poveo u 25. minuti golom Johnny Kennyja, a novi problemi za Rangers stigli su u 38. minuti kada je Thel Aasgaard zaradio crveni karton zbog oštrog prekršaja nad Anthonyjem Ralstonom.

Rangers je ipak, s igračem manje izjednačio u 81. minuti golom Jamesa Taverniera iz kaznenog udarca. Do kraja susreta više nije bilo golova, pa je pitanje pobjednika razriješeno u produžetku. Pobjedu Celticu donijeli su Callum McGregor (93) i Callum Osmand (109).

Bio je to 28. "Old Firm" derbi za privremenog menadžera Celtica Martina O'Neilla, ali prvi nakon 2005. Celtic će u finalu 14. prosinca igrati protiv St Mirrena koji je u subotu porazio Motherwell sa 4-1. Za Celtic će to biti 38. finale Liga kupa, u kojem će loviti 23. naslov, dok je St Mirren izborio četvrto finale u kojem će pokušati osvojiti drugi trofej nakon 2013.

- U 28. utakmici Martina O'Neilla za Old Firm, ali prvoj od 2005., izašao je kao pobjednik nakon šokantne ostavke Brendana Rodgersa ranije ovog tjedna i osigurao finale 14. prosinca protiv St. Mirrena. Pobjeda je probila nedavni mini preporod Glasgow Rangersa pod vodstvom novog glavnog trenera Dannyja Rohla, koji je tražio treću uzastopnu pobjedu za momčad Ibroxa prvi put ove sezone. Unatoč impresivnoj otpornosti i ambiciji u drugom poluvremenu, neznatno su podbacili. Pomisao da će O'Neill i Rohl biti na svojim klupama, jedan nasuprot drugom, donedavno je bila nezamisliva i samo je povećala iščekivanje - napisao je u izvještaju BBC.