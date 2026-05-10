Celtic slavio u velikom derbiju i maksimalno zakomplicirao situaciju u borbi za prvaka Škotske

Pobjedom 3-1 u zadnjem ovosezonskom "Old Firmu" nogometaši Celtica približili su se vodećem Heartsu na samo bod zaostatka na vrhu ljestvice škotskog prvenstva dva kola prije kraja.

Gostujući Rangers poveo je na Celtic Parku golom Moorea (9), da bi do poluvremena Celtic poravnao preko Yanga (23). U nastavku je važnu pobjedu domaćima s dva pogotka osigurao Maeda (53, 57). Drugi Celtic sada ima 76 bodova, jedan manje od vodećeg Heartsa koji je u subotu igrao 1-1 na gostovanju kod Motherwella, dok je Rangers treći sa 69 bodova.

Do kraja prvenstva ostala su još dva kola, u srijedu će Hearts ugostiti Falkirk, dok Celtic gostuje kod Motherwella, dok bi se odlučujućim mogao pokazati međusobni dvoboj Celtica i Heartsa u Glasgowu u subotu.

Hearts je dosada četiri puta bio prva Škotske, dva od ta četiri naslova stigla su još u 19. stoljeću, dok su zadnja dva osvojena 1958. i 1960. godine. Celtic i Rangers su surekorderi sa po 55 naslova, a zadnji put je prvak Škotske bio netko treći davne 1985. godine kada je naslov osvojio Aberdeen pod vodstvom velikog Alexa Fergusona.