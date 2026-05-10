Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PALA JE ODLUKA

Neslužbeno doznajemo: Evo tko će suditi finale Kupa! Stiže Dalić, ali i Layec

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
10.05.2026.
u 13:01

Ni u prošloj, ni u ovoj sezoni ovaj sudac nije sudio niti jednu utakmicu Hrvatskog kupa

Hrvatski nogometni savez objavit će u ponedjeljak popis službenih osoba za finale Hrvatskog kupa Dinamo – Rijeka, koje se igra u srijedu od 18 sati u osječkoj Opus Areni. Prema neslužbenim informacijama, čast da sudi finale pripala je sucu s Fifinom značkom iz Benkovca Mateu Ercegu. Njemu je 30 godina, dvije godine je mlađi od Dinamovog kapetana Mišića, bit će mu to prvi nastup u finalu Kupa, a zanimljivo i – prva utakmica u ovom natjecanju još od 27. rujna 2023. godine kada je sudio susret 2. kola Jadran LP – Belišće.

Dakle, ni u prošloj, ni u ovoj sezoni Erceg nije sudio niti jednu utakmicu Hrvatskog kupa. Podsjetimo, u prošlogodišnje dvije finalne utakmice između Slavena Belupa i Rijeke pravdu su dijelili Patrik Kolarić i Duje Strukan.

Brojna delegacija HNS-a u Osijek dolazi u utorak, a u njoj će među ostalim biti i povjerenik za suđenje, Francuz Bertrand Layec, koji će održati radni sastanak sa sucima uoči najvažnije utakmice sezone u hrvatskom klupskom nogometu. U srijedu u Osijek dolazi i izbornik Zlatko Dalić.

Utakmicu Dinamo – Rijeka prenosit će samo jedna televizijska postaja, Maxsport. Prijenos će biti dostupan i na njihovom YouTube kanalu.
Ključne riječi
Rijeka Dinamo Mateo Erceg

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!