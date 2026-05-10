Neslužbeno doznajemo: Evo tko će suditi finale Kupa! Stiže Dalić, ali i Layec

Hrvatski nogometni savez objavit će u ponedjeljak popis službenih osoba za finale Hrvatskog kupa Dinamo – Rijeka, koje se igra u srijedu od 18 sati u osječkoj Opus Areni. Prema neslužbenim informacijama, čast da sudi finale pripala je sucu s Fifinom značkom iz Benkovca Mateu Ercegu. Njemu je 30 godina, dvije godine je mlađi od Dinamovog kapetana Mišića, bit će mu to prvi nastup u finalu Kupa, a zanimljivo i – prva utakmica u ovom natjecanju još od 27. rujna 2023. godine kada je sudio susret 2. kola Jadran LP – Belišće.

Dakle, ni u prošloj, ni u ovoj sezoni Erceg nije sudio niti jednu utakmicu Hrvatskog kupa. Podsjetimo, u prošlogodišnje dvije finalne utakmice između Slavena Belupa i Rijeke pravdu su dijelili Patrik Kolarić i Duje Strukan.

Brojna delegacija HNS-a u Osijek dolazi u utorak, a u njoj će među ostalim biti i povjerenik za suđenje, Francuz Bertrand Layec, koji će održati radni sastanak sa sucima uoči najvažnije utakmice sezone u hrvatskom klupskom nogometu. U srijedu u Osijek dolazi i izbornik Zlatko Dalić.

Utakmicu Dinamo – Rijeka prenosit će samo jedna televizijska postaja, Maxsport. Prijenos će biti dostupan i na njihovom YouTube kanalu.