UBIJEN ROBERT GRILEC (52)

FOTO Ušetao u kafić, u odlikovanog policajca bez riječi ispalio tri hitca i ubio ga

ARHIVA Šef krim policije Robert Grilec koji je jutros ubijen u Krapini
Ivana Jakelić
10.05.2026.
u 14:29

Za sada nije poznato je li ubojica bio policiji poznat od ranije, je li bio u sukobu s Grilecom te ako je zbog čega, a vjerojatno će se istraživati i od kud mu oružje iz kojeg je ubojstvo počinjeno

Robert Grilec (52), dugogodišnji djelatnik PU krapinsko-zagorske i voditelj Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske, ubijen je u nedjelju u 8.10 u ugostiteljskom objektu u Krapini. U njega je iz vatrenog oružja pucao M.G. (52), koji je nakon toga iz istog oružja pucao i u sebe. Ozlijedio se opasno po život te je Hitnom helikopterskom službom prevezen u KB Dubrava, gdje je uskoro, po neslužbenim informacijama, preminuo. Ubojstvo je šokiralo Krapinu, motiv za sada nije jasan. U trenutku smrti, Grilec nije bio na dužnosti, a po informacijama koje je objavio portal Zagorje International ubojica i ubijeni su bili susjedi. Policija je na mjestu ubojstva tijekom nedjelje obavljala očevid, prikupljajući materijalne dokaze te je razgovarala sa svjedocima koji su medijima kazali da je ubojica ušao u kafić u kojem je Grilec bio, bez riječi u njega ispalio najmanje tri hitca, nakon čega je izašao iz kafića te pucao i na sebe. Na mjesto tragedije došao je i Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova koji je izrazio sućut obitelji, kolegama i prijateljima ubijenog policajca.

- Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana i često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti tragičnog događaja. MUP, policija i svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Prema svemu što sam čuo o Robertu Grilecu, on je bio upravo takav policijski službenik - kazao je Božinović.

Sućut obitelji i kolegama ubijenog policajca izrazio je i Zoran Gregurović, gradonačelnik Krapine, kazavši da je riječ o događaju koji je šokirao cijelu zajednicu.

– Kada se ovako nešto dogodi u malom i mirnom gradiću, onda je to zasigurno veliki šok za sve nas koji ovdje živimo. Na žalost, ovako nešto vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti. Ne možete vjerovati da se ovako nešto može dogoditi u kafiću, usred bijela dana, dok su i drugi gosti unutra - kazao je Gregurović.

Policija će tijekom kriminalističkog istraživanja vjerojatno razgovarati sa svima koji su poznavali Grileca i njegovog ubojicu, kako bi dokučili motiv ubojstva. Za sada nije poznato je li ubojica bio policiji poznat od ranije, je li bio u sukobu s Grilecom te ako je zbog čega, a vjerojatno će se istraživati i od kud mu oružje iz kojeg je ubojstvo počinjeno. Grilec je godinama radio u policiji, 2013. se prema javno objavljenim podacima, njegovo ime spominjalo u kontekstu kandidata za rukovodeća mjesta u PU krapinsko-zagorskoj, a 2018. tadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović odlikovala ga je za uzornu i časnu službu. Kriminalističku policiju PU krapinsko-zagorske vodio je zadnjih desetak godina.

Ubojstvo policajaca jedan je od najtežih zločina prema hrvatskim zakonima, i za njega je zapriječena kazna i do 40 godina zatvora. Prema podacima MUP-a, od 2016. do 2025. u prosjeku je bilo oko 80 napada na policajce godišnje, no tijekom tih godina u tim napadima, srećom nije bilo smrtno stradalih policajaca. Lani je bilo 50 napada na policajce i njima je napadnuto 57 policajaca i devet policajki pri čemu je jedan policajac bio teže, a njih 33 lakše ozlijeđeno.

Krapina ubojstvo Robert Grilec

Komentara 6

Avatar 40 years ago- a ka da je jučer
40 years ago- a ka da je jučer
15:51 10.05.2026.

Di se mogu kupiti ove gaće da ugrađenim rukami u žepovima?

15:47 10.05.2026.

Svi znamo na koji se sve način mogu dobiti odlikovanja. A sigurno ovaj nebi to napravio iz čistog mira. Ja znam policajce koji izvrsno rade svij posao i bilo bi me sramota kad bi nešto ružno rekao o njima , ali znam i policajce koje do slovce možeš kupiti za lubenicu. Tako da Božinović te svoje priče može prodavati djeci po srednjim školama kao svojedobno Pernar.

15:46 10.05.2026.

Samo da pitam dali je napad mentalno nestabilne osobe na školu gdje je poginulo par ljudi isto okarakterizira? I to nakon što psihijatar nije tu osobu zadržao na psihijatriji pa se napada na školu ne bi ni dogodio. Kada većć spominjete da je napad na policajca napad na sigurnost i ovo i ono. A kada se dogodio napad na školu punu privašića to se nije govorilo.

