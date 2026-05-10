VIDEO Ministar se 'raspametio' na pozornici, plesnim koracima zaradio najglasnije ovacije

Tisuće ljudi okupile su se u subotu ispred parlamenta u Budimešti na prisezi novog mađarskog premijera Petera Magyara, no najveću pažnju nije privukao govor novog šefa vlade nego rasplesani političar koji je usred ceremonije ponovno postao viralni hit. Zsolt Hegedus, član stranke Tisza i kandidat za ministra zdravstva, tijekom proslave zaplesao je pred desecima tisuća okupljenih građana uz glazbu njemačkog DJ-a H.O.S.H.-a i pjevačice Jalje. Snimke njegova energičnog nastupa ubrzo su preplavile društvene mreže i svjetske medije. Time je rekreirao plesne korake iz izborne noći. Nakon što je njegova stranka skinula Orbana s vlasti, bududći ministar je spontano zaplesao, a snimka je postala viralna. Sad je učinio isto i zaradio masovne ovacije.

Novi mađarski ministar koji je oduševio svijet rekreirao plesne korake

Nakon polaganja prisege Peter Magyar poručio je da je Mađarska “otvorila novo poglavlje” te pozvao građane na pomirenje nakon godina političkih podjela.– Danas svaka osoba na svijetu koja voli slobodu želi biti barem malo Mađar – rekao je Magyar uz ovacije okupljenih koji su mahali mađarskim i europskim zastavama.No upravo je Hegedus ponovno završio u središtu pozornosti. Dok je s bine odjekivala pjesma “Midnight (The Hanging Tree)”, pridružili su mu se i drugi članovi buduće vlade pa su mnogi komentirali da Mađarska ulazi u potpuno drukčiju i opušteniju političku eru nakon odlaska Viktora Orbana. Magyar je s pozornice pljeskao članovima svog tima dok su plesali pred građanima, a videosnimke s inauguracije u samo nekoliko sati prikupile su milijune pregleda na internetu.