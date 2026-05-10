Joško Gvardiol na pragu senzacionalnog transfera? Real i Bayern krenuli po zvijezdu Hrvatske

Na pomolu je nova transferna saga s hrvatskim reprezentativcem u glavnoj ulozi. Kako navodi engleski TEAMtalk, za usluge 24-godišnjeg Joška Gvardiola ozbiljno su zainteresirani Real Madrid i Bayern. Oba kluba navodno su već napravila prve korake i kontaktirala Gvardiolove predstavnike kako bi ispitali teren i informirali se o njegovoj situaciji u Manchester Cityju. Interes dva takva giganta potvrđuje status koji "vatreni" uživa u svijetu nogometa kao jedan od najcjenjenijih braniča današnjice, unatoč sezoni u kojoj je imao problema s ozljedama.

Real Madrid već dulje vrijeme vidi Gvardiola kao strateško pojačanje za svoju obranu. Zbog najavljenog odlaska Davida Alabe i neizvjesne budućnosti Antonija Rüdigera, "kraljevski klub" mora pronaći dugoročno rješenje za srce obrane. Gvardiol, kojeg prate već tri godine, savršeno se uklapa u njihovu transfernu politiku: mlad je, dokazan na najvišoj razini i polivalentan, jer može pokriti pozicije stopera i lijevog beka. Madriđani se nadaju da bi mogli iskoristiti trenutak prije nego što Gvardiol stavi potpis na novi ugovor s engleskim prvakom.

Ipak, Real nije usamljen u svojim namjerama. U utrku se aktivno uključio i Bayern, koji također traži svježu krv u zadnjoj liniji i vidi Gvardiola kao idealnog igrača za budućnost. Borba europskih velikana za potpis hrvatskog braniča mogla bi obilježiti ljetni prijelazni rok, a s obzirom na to da je u City stigao iz Leipziga za 90 milijuna eura, jasno je da bi se radilo o transferu astronomskih razmjera.

S druge strane, u Manchester Cityju nema panike. Aktualni engleski prvaci opušteni su po pitanju budućnosti svog braniča i nemaju ga namjeru prodati. Štoviše, kao odgovor na interes konkurenata, već su pripremili ponudu za novi, financijski izdašniji ugovor. Njegov trenutni ugovor vrijedi do ljeta 2028., no na Etihadu ga žele vezati na duži period. Jasan stav kluba potvrdio je i menadžer Pep Guardiola. "Volio bih da Gvardiol ostane. Nije lako pronaći igrača poput njega i nadam se da će ostati", izjavio je Guardiola i tako poslao poruku konkurentima.