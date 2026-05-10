Mbappé izostavljen iz momčadi za Clásico! Navijači su bijesni, ovo je kap koja je prelila čašu

Real Madrid se suočava s ogromnim problemima uoči jedne od najvažnijih utakmica sezone. Kylian Mbappé, prva zvijezda momčadi, neće biti u sastavu za El Clásico na Camp Nou. Francuski napadač nije uspio završiti posljednji trening sa suigračima, a nakon dodatne provjere u subotu ujutro u Valdebebasu, medicinska služba i trener Arbeloa donijeli su konačnu odluku da ostaje u Madridu. Njegov izostanak predstavlja težak udarac za kraljevski klub, koji putuje u Barcelonu s teškom misijom - spriječiti vječnog rivala da upravo u međusobnom dvoboju osigura naslov prvaka. Odsutnost Mbappéa, koji protiv Barcelone zabija svakih 67 minuta, ostavlja golemu prazninu u napadu i stavlja ogroman pritisak na ostatak momčadi u tjednu koji se u Madridu opisuje kao jedan od najdelikatnijih posljednjih godina.

Odluka o izostavljanju Mbappéa samo je dolila ulje na vatru u ionako napetom odnosu između igrača i navijača. Strpljenje madridista je na izdisaju, a mnogi smatraju kako Francuz ne pokazuje dovoljnu predanost bijelom dresu. Njegovi kontroverzni izleti u Italiju i Francusku dok se oporavljao od mišićnog problema razbjesnili su navijače, a na internetu je pokrenuta i peticija koja zahtijeva njegov odlazak iz kluba, prikupivši značajnu podršku. Kritičari mu zamjeraju nedostatak posvećenosti u ključnim trenucima, a ova posljednja ozljeda, stvarna ili ne, za dobar dio navijačke baze predstavlja konačnu potvrdu da Mbappé ne živi za Real Madrid na način na koji su to činile legende kluba prije njega. Tenzije su rasle i zbog činjenice da je bio samo jedan žuti karton udaljen od suspenzije, što je dodatno pojačalo strahove uoči puta u Barcelonu.

Dolazak Kyliana Mbappéa u Real Madrid u ljeto 2024. godine bio je kulminacija višegodišnje transferne sage. Stigao je kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s PSG-om, potpisavši petogodišnji ugovor koji je trebao označiti početak nove ere dominacije. Njegova debitantska sezona (2024./2025.) bila je, s individualne strane, apsolutno spektakularna. Srušio je brojne rekorde, postavši igrač s najviše postignutih golova u prvoj sezoni u povijesti kluba, s čak 44 pogotka u svim natjecanjima. Ta nevjerojatna forma donijela mu je trofej Pichichi za najboljeg strijelca La Lige i njegovu prvu europsku Zlatnu kopačku. Ipak, unatoč njegovom golgeterskom učinku, blještavilo individualnih nagrada ostalo je u sjeni timskog neuspjeha, budući da Real Madrid te sezone nije uspio osvojiti nijedan veliki trofej, što je potaknulo prve kritike o njegovom stvarnom utjecaju na kolektivnu igru.

I u tekućoj sezoni 2025./2026. nastavio je biti ključna ofenzivna snaga momčadi. Do ožujka je postigao 29 golova u 40 nastupa u svim natjecanjima, od čega 22 u La Ligi uz devet asistencija. Njegove brojke su i dalje impresivne, no osjećaj da momčad ne funkcionira na najvišoj razini i da njegova prisutnost nije donijela očekivanu prevagu u borbi za trofeje sve je prisutniji. Izostanak u ovako važnoj utakmici samo će pojačati te sumnje, bez obzira na to koliko je ozljeda ozbiljna. Ironično, iako je Barceloni redovito zabijao, nikada nije upisao asistenciju u El Clásicu, što možda i simbolizira kritike da je više fokusiran na osobni učinak nego na uspjeh momčadi. Dok se Mbappé bori s ozljedom i kritikama, trener Arbeloa suočava se s još jednim problemom u svlačionici, onim vezanim uz Danija Ceballosa.

Iako je vijest o Mbappéu potresla klub, postoji i jedan tračak nade za navijače Reala. U momčad se vraća Thibaut Courtois, koji bi trebao započeti utakmicu na Camp Nouu, što je ogromno ohrabrenje za obranu "Kraljevskog kluba". S druge strane, negativna vijest, osim Mbappéova izostanka, jest izbacivanje Danija Ceballosa iz momčadi zbog "tehničke odluke". Trener Arbeloa pokušao je smiriti situaciju, tvrdeći da su medijski napisi lažni. "Izrečeno je mnogo laži o igračima koji ne igraju jer su navodno imali problema sa mnom ili jer nisam zadovoljan njihovom profesionalnošću. To ne da nije istina, to su apsolutne laži", oštro je poručio Arbeloa. Međutim, realnost je drugačija, a Ceballos je ponovno ostao izvan sastava nakon žestokog sukoba, a koji se odvio u trenerovom uredu.