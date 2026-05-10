Jose Mourinho se oglasio o vijesti da je prvi kandidat za klupu Real Madrida

Jedan od najuspješnijih nogometnih trenera 21. stoljeća, današnji strateg Benfice Jose Mourinho (63), u fokusu je nogometne javnosti proteklih dana. Naime, sve više insajdera tvrdi kako je Mourinho prvi kandidat za novog trenera Real Madrida od iduće sezone, čime bi se obilježio njegov povratak na klupu Kraljevskog kluba nakon čak 13 godina.

Najpoznatiji novinar u svijetu nogometa, Fabrizio Romano, prije dva dana objavio je vijest o pokretanju 'operacije Jose Mourinho' u uredima Real Madrida. Romano tvrdi da predstavnici Reala razgovaraju s predstavnikom Josea Mourinha, poznatim agentom Jorgeom Mendesom, te da u konačnici sve ovisi o odluci predsjednika Reala, Florentina Pereza.

- Ako Perez odluči stisnuti gumb i u potpunosti krenuti po Mourinha, Jose će prihvatiti ponudu. Sve je u rukama Florentina Pereza - objavio je talijanski novinar.

Dobro upućeni reporteri The Athletica izvještavaju o tome kako se u Madridu interno razmišljalo o nekolicini kandidata. Na listi su se našli Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp, Massimiliano Allegri i Didier Deschamps, ali nijedno od tih imena nije privuklo interes vrhuške kluba kao Mourinho.

Konačno se o cijeloj temi oglasio i sam Mourinho. Na najnovijoj konferenciji za medije, trener Benfice je izričito demantirao da je u kontaktu s bilo kim iz Real Madrida. Međutim, to što Mourinho nije direktno u kontaktu s klubom ne mora značiti da se pregovori ne vode.

- Nisam imao nikakav kontakt, ni s predsjednikom ni s bilo kime iz uprave Real Madrida. Ne razgovaram ni s kim, nije bilo nikakvog kontakta s Realom. Neće ga ni biti sve do posljednje prvenstvene utakmice protiv Estorila - poručio je portugalski stručnjak.

Podsjetimo, Mourinho je vodio Real od 2010. do 2013. godine te je s madridskim velikanom osvojio tri trofeja; po jedan naslov u španjolskoj ligi, španjolskom kupu i španjolskom superkup. Baš u to doba su derbiji Real Madrida i Barcelone imali najveću dramu i žar, a Mourinho je svojim osebujnim i beskompromisnim stilom tome značajno pridonio.