SERIE A

Como pobjedom u Veroni ostao u igri za Ligu prvaka, Baturina i Smolčić nastupili

10.05.2026.
u 14:42

Nogometaši Coma pobijedili su s minimalnih 1-0 na gostovanju kod otpisane Verone u 36. kolu talijanske Serie A te su dva kola prije kraja prvenstva ostali u neizvjesnoj utrci za mjesta u Ligi prvaka

Strijelac za važna tri boda bio je Grk Anastasios Douvikas u 71. minuti, kad je iskoristio lošu reakciju domaćeg stopera Andriasa Edmundssona te snažnim i preciznim udarcem svladao domaćeg vratara Lorenza Montipa. 

Hrvatski reprezentativci Martin Baturina i Ivan Smolčić zaigrali su za Como od početka drugog poluvremena, kad je Cesc Fabregas napravio trostruku zamjenu igrača. Domagoj Bradarić je ostao na klupi za pričuve Verone.

Como je 18. pobjedom u sezoni došao do 65 bodova i privremeno je došao na peto mjesto preskočivši Romu koja ima bod manje, ali i utakmicu manje. Dva boda više od Coma i utakmicu manje ima Milan, koji drži četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka.

Inter je s 85 bodova novi prvak, Napoli je drugi sa 70 bodova, a Juventus treći sa 68. Verona je s 20 bodova budući drugoligaš, baš kao i Pisa koja ima 18 bodova. 
