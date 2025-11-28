Čeka se odluka legende, navijači mu priredili show na aerodromu, ovo nikad neće zaboraviti

Drama koja potresa regionalnu košarku i euroligašku scenu dosegla je svoj vrhunac, ali bez konačnog raspleta koji su svi iščekivali. Nakon teškog poraza od Panathinaikosa u Ateni, Željko Obradović ponudio je ostavku koju je Upravni odbor KK Partizan promptno odbio, no legendarni stručnjak nije se odmah vratio s momčadi u Beograd, što je pokrenulo lavinu špekulacija o njegovom definitivnom odlasku. Iako je u petak održan dugoočekivani sastanak između Obradovića i čelnih ljudi kluba, bijeli dim se još uvijek nije pojavio iznad Humske ulice. Prema dostupnim informacijama, dogovor o nastavku suradnje nije postignut tijekom prvog kruga razgovora, a klub je odlučio da neće izlaziti s nikakvim službenim priopćenjima do subote ujutro. Ova šutnja samo je dodatno pojačala nervozu među navijačima koji su proteklih 48 sati proživljavali pravu agoniju, strahujući da je era najvoljenijeg trenera u povijesti kluba došla do svog naprasnog kraja.

Ono što ovu situaciju čini posebno emotivnom jest reakcija navijača koja je odjeknula cijelom Europom. U četvrtak poslijepodne, scene iz beogradske zračne luke "Nikola Tesla" obišle su svijet kada se, prema nekim procjenama, okupilo blizu 10.000 pristalica crno-bijelih kako bi dočekali svog trenera pri povratku iz Grčke. Bio je to spontani, ali moćan show ljubavi i odanosti kakav se rijetko viđa u modernom sportu. Navijači su pjesmom, bakljama i skandiranjem poslali jasnu poruku: ne žele prihvatiti njegovu ostavku i vjeruju da je on jedini čovjek koji može izvući klub iz krize. Jedan od prisutnih navijača možda je najbolje sažeo osjećaje mase rekavši da je Obradović za njih "patrijarh", naglašavajući duboku, gotovo religijsku povezanost koju tribina ima s čovjekom koji im je 1992. godine donio naslov prvaka Europe. Taj doček bio je jasan signal upravi, ali i samom Obradoviću, da podrška s tribina nije upitna, unatoč lošim rezultatima i evidentnoj krizi igre.

Međutim, srž problema ne leži u odnosu s navijačima ili upravom, već, kako se čini, unutar svlačionice. Glavna prepreka Obradovićevom ostanku navodno je njegovo čvrsto uvjerenje da je izgubio kontrolu nad dijelom momčadi. Tijekom sastanka s upravom, trofejni stručnjak je, prema izvorima bliskim klubu, izrazio frustraciju ponašanjem nekolicine igrača koji navodno ignoriraju njegove taktičke zahtjeve i ne pokazuju potrebnu razinu angažmana. Obradović smatra da u takvim uvjetima, gdje ne postoji uzajamno povjerenje i poslušnost na relaciji trener-igrač, ne može nastaviti s radom niti preuzeti odgovornost za rezultate u Euroligi. Uprava kluba, svjesna da bi odlazak Obradovića izazvao tektonski poremećaj i gnjev navijača, spremna je povući radikalne poteze kako bi ga zadržala. Navodno su čelnici Partizana ponudili "bjanko mjenicu" treneru, obećavši da će raskinuti ugovore sa svim igračima koje on označi kao remetilački faktor, samo pod uvjetom da povuče svoju ostavku i ostane na kormilu broda koji trenutno plovi kroz veliku oluju.

Prema posljednjim informacijama koje prenose mediji poput Sportkluba, klub se neće službeno oglašavati do subote. Očekuje se da će se situacija razriješiti nakon treninga ili novog kruga razgovora koji je planiran za prijepodnevne sate. Upravni odbor čini sve što je u njihovoj moći da uvjeri Obradovića kako su spremni "očistiti" svlačionicu od onih koji ne poštuju grb kluba i trenerove zamisli. Ako Obradović ostane, to će vjerojatno značiti kraj za nekolicinu skupo plaćenih košarkaša koji nisu opravdali očekivanja, a Partizan bi mogao ući u novu fazu potpune rekonstrukcije usred sezone. S druge strane, ako njegova odluka o ostavci ostane neopoziva, Partizan će se naći u jednoj od najtežih situacija u svojoj modernoj povijesti, tražeći zamjenu za nezamjenjivog.