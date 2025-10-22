Naši Portali
DOBLI NA CIPRU

Cedevita Junior stigla do nove pobjede u Europi, novo slavlje za hrvatsku košarku

Zagreb: KK Cedevita Junior i KK Split susreli se u 3. kolu prvenstva Hrvatske
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
22.10.2025.
u 20:03

U idućem trećem kolu Cedevita Junior je 29. listopada domaćin slovačkoj Preividzi

Košarkaši Cedevite Junior upisali su drugu pobjedu u drugom kolu skupine D FIBA Europa kupa, u gostima su u Nikoziji pobijedili ove srijede Keravnos 105-82 (37-18, 24-17, 25-25, 19-22).

Od početka susreta vidjela se velika razlika u kvaliteti, a hrvatski sastav je konstantno povećavao prednost protiv Ciprana. Nakon prve četvrtine bilo je velikih +19, do odmora se povećalo na 26 poena razlike, a tijekom treće dionice bilo je i 30 poena prednosti na strani Cedevite Junior. Hrvatski sastav je u zadnjoj dionici usporio s igrom te je sve okončano slavljem 105-82. U prvom kolu skupine D Cedevita Junior je u Zagrebu pobijedila makedonski Pelister 94-76, dok je Keravnos u gostima u Slovačkoj izgubio od Prievidze 68-82.

Najbolji igrač Cedevite Junior bio je Jordan Gainey s 26 poena, tri asistencije i tri skoka, dok je Corey Allen-Williams ubacio 21 poen uz osam asistencija. Clarence Daniels je dodao 16 koševa uz šest skokova.

Pobjednici deset skupina kao i šest najboljih drugoplasiranih momčadi izborit će plasman među šesnaest najboljih. U idućem trećem kolu Cedevita Junior je 29. listopada domaćin slovačkoj Preividzi.
FIBA Eurokup Cedevita Junior košarka

