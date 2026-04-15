PREKRŠILI SU PRAVILA

Četiri kluba premašila ograničenje plaća u Euroligi, evo što im slijedi

Dubai Basketball i Anadolu Efes susreli se u 37. kolu košarkaške Eurolige
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
15.04.2026.
u 18:43

Panathinaikos, Olympiakos, Anadolu Efes i Hapoel Tel Aviv prekoračili su dozvoljene financijske limite u Euroligi za ovu sezonu, objavila je španjolska Marca

Euroliga je ove sezone prvi put uvela pravila financijske ravnoteže, svojevrsni 'salary cap', po uzoru na NBA, a potpuna primjena sustava planirana je od sezone 2027/28. Prema financijskom izvještaju u ovoj sezoni najviše su dozvoljene limite prekoračili Panathinaikos, Efes, Hapoel Tel Aviv i Olympiakos.

Najveći iznos kompenzacije morat će platiti Panathinaikos, nešto više od tri milijuna eura. Efes će izdvojiti više od milijun, Hapoel gotovo milijun, a Olympiakos oko 300.000 eura. Kao prijelazna mjera, za sezone 2025/26. i 2026/27. financijske kazne su ograničene na maksimalno 10 posto ukupnih plaća igrača.

Ukupan iznos kazni, nešto veći od 5.4 milijuna eura, bit će ravnomjerno raspoređen na 15 klubova koji su ispunili financijske kriterije, što znači da će svaki od njih dobiti oko 362.500 eura.

Jedina ekipa koja neće dobiti dio sredstava je francuski Asvel koji nije ispunio minimalne financijske uvjete, kasnio je s isplatama tijekom sezone i nije na vrijeme dostavio potrebnu dokumentaciju.
Sinj: Visoki državni uzvanici na prijemu u alkarskim dvorima povodom 310. Sinjske alke
ALKOHOL JE ILEGALAN

Hrvat koji je živio u Iranu: Nema zapadnjačke kulture, ali mislim da je ovo izvor njihova nezadovoljstva

– Otišao sam tamo bez unaprijed dogovorenih financijskih uvjeta jer sam želio upoznati tu zemlju. Iran je na svoj način specifičan i često je trn u oku Zapadu zbog svoje neovisnosti. Ondje nema zapadnjačke kulture – u trgovinama nećete naći Coca-Colu, Kinder čokoladice i slične proizvode, a alkohol je ilegalan, iako se može nabaviti, ali po znatno višim cijenama,

