Carević: Ja sam kriv, možda će nam protiv Hajduka biti lakše

U posljednjoj utakmici 10. kola Supersport HNL-a, nogometaši Varaždina slavili su u Gorici 3:1. Vodeći pogodak na susretu postigao je Ivan Mamut u sedmoj minuti iz jedanaesterca. Gostujuću prednost povećao je bivši hajdukovac Luka Škaričić u 36. minuti, a mladom braniču to je ujedno i prvi pogodak za klub iz baroknog grada. Aleksa Latković zatresao je mrežu u 47. minuti, a pola sata kasnije utješni pogodak za domaćine postigao je Jurica Pršir iz kaznenog udarca.

- Čestitke Varaždinu na zasluženoj pobjedi. Nismo bili dobri. Niti energetski niti u bilo kojem drugom pogledu. Ljuti me način na koji smo dobili poftoke. Iz neke kontrolirane situacije bude jedanaesterca, pa gubimo dribling... Prejednostavno primamo golove. Takva utakmica. Zabrinut sam načinom na koji izgledamo - bio je iskren Mario Carević, trener Gorice.

No, Carević je vidio i neke dobre stvari:

- Jedino što je bilo dobro je zadnjih 20-ak minuta. Imali smo mrtvu šansu, poništen pogodak. Mogli smo se vratiti. No, moramo vidjeti zašto je tako. Možda pritisak zbog dobrog ulaska u sezonu. To je nerealno. Najviše sebe krivim. Činjenica je da su neki van forme, ali na meni je da izaberem druge. Moramo to što prije prebroditi, detektirati problem i riješiti - kazao je Carević.

Gorici slijedi utakmica protiv Hajduka koji je u Puli bio raspoložen.

- Hajduk se digao. Izgledali su u Puli jako dobro. Možda će nam biti lakše protiv favorita. I pripremiti utakmicu. Ne moramo jurcati... Pa ćemo vidjeti - zaključio je Carević.

Njegov kolega s druge strane, Nikola Šafarić, imao je više razloga za zadovoljstvo.

- Imali smo puno problema u slaganju momčadi. Nedostajala su nam četvorica. Nekad je teško, ali pokazali smo se u dobrom stanju, Gorica nije mogla ništa. Poremetile su nas ozlijede, a trenirali smo s tim sustavom jer sam znao da će nam trebati. I odmah u prvoj utakmici smo krenuli s time. Pokazalo se dobrim, ne znam kada smo zabili tri pogotka - kazao je Šafarić.

Osvrnuo se i na sljedeću utakmicu u kojoj Varaždinci dočekuju Slaven Belupo.

- Ova pobjeda je velik motiv za dalje. Dolazi Belupo, dobri su u napadu, lokalni derbi, mlad trener. To je uvijek zanimljivo - zaključio je Nikola Šafarić.



