Cannavarov autoritet u svlačionici Dinama postaje sve upitniji, jedan događaj to je najbolje pokazao

Puno je još utakmica (devet) i puno bodova u igri (27) do kraja HNL-a, a trener Dinama Fabio Cannavaro i dalje ponavlja, uz smiješak, mantru kako ima još mnogo do kraja i kako će se i dalje boriti za naslov prvaka. No bude li Dinamo izgledao kao što je izgledao u Varaždinu, onda su to puste priče u koje plavi navijači sve manje vjeruju.

Cannavaru se u nedjelju navečer jako žurilo otići iz Varaždina prema Zagrebu, zbrzao je svoje medijske obveze i nekamo 'zbrisao'. Da su njegovi igrači bili tako brzi na travnjaku, možda bi i upisali pobjedu, a ovako, već samim ulaskom u utakmicu bilo je jasno da će plavi prolaziti kroz još jednu muku. Prvo, Cannavaro je na travnjak poslao očekivanu momčad, svi bi 'potpisali' taj sastav iako se u njemu ponovno našao Mmaee, koji je usput rečeno, bio jako dobar, iako mu zamjeraju 'asistenciju' za pogodak Varaždina, on je za to manje kriv od Ristovskog i Mišića.

Stihijski napad na kraju

No ta postava plavih nije pokazala ništa konkretno. Ponovno stoperi imaju najveći broj dodira, od najavljivanog presinga nije bilo ništa, osim na kraju utakmice kad su plavi vidjeli da kola ponovno idu nizbrdo pa krenuli na sve ili ništa i podignuli linije te su i Theophile i Mmaee bili na 30, 40 metara od suparničkih vratiju. No bila je to stihija koja je stisnula Varaždin, ali nije mu naudila. Kao drugo, nikad nam neće biti jasno zašto je Cannavaro uveo Ristovskog koji je na klupi zbog prigovora dobio žuti karton, a znamo da je sklon dobiti i drugi, kao što je bilo protiv Hajduka kad ga nije na vrijeme izvadio. I još ga je poslao na poziciju lijevog beka!? Apsolutno nam nije jasno čemu takav potez i što je mislio s time dobiti. Vjerojatno on ima svoje objašnjenje, kao što ga ima za sve.

Nadalje, postaje sve upitniji autoritet Cannavara u svlačionici, ničim izazvan sam nam je ponudio informaciju da će sljedeći jedanaesterac izvoditi Martin Baturina jer su prije toga neuspješni bili Kanga i Petković. I na Petkoviću je bio jedanaesterac, Bruno je odmah uzeo loptu, a Baturina nemoćno gledao prema klupi jer mu očito ništa nije bilo jasno. O.K., Petković je sigurno zabio, ali očito je on odlučio da Cannavarove najave ne vrijede za njega. A i slobodni udarac iz izgledne pozicije, iz koje je Baturina nedavno majstorski pogodio, nije izveo on, nego je loptu autoritativno uzeo Mišić i pogodio – semafor.

Ti detalji govore kako nekakvih planova nema, ili se pak, ako ih ima, do njih ne drži.

Gdje je 'stari' Baturina?

Bilo bi pogrešno za sve okriviti Cannavara, barem je na teren poslao nominalno najjaču momčad. Međutim ta najjača momčad zatim ne odigra ništa pa se zbog toga ne smije amnestirati ni igrače. Nisu uvijek krivi treneri koje se smjenjuje svako malo, valjda bi i ti igrači, daleko najskuplji u ligi, morali nešto ponuditi. Vrijeme je da i oni preuzmu odgovornost. Ti dečki zarađuju veliki novac u Dinamu i sad kad je fitilj svijeće pri kraju, moraju na terenu nešto odigrati, a ovo što su pokazali u Varaždinu nikako nije dovoljno za željeni naslov prvaka. Time oni ruše Dinamov, ali i svoj ugled. Sučić je već prodan, no i dalje se trudi iako ni on nije briljirao. S druge strane oni koji misle zaraditi milijune sad ne pokazuju da to zaslužuju. Ne vidimo tko će dati 25 milijuna za ovakvog Baturinu i zašto on ponovno nije onaj 'stari'.

Iz varaždinske svlačionice posljednji su prema autobusu Dinama krenuli najiskusniji igrači, Ademi, Mišić, Ristovski, Petković..., Ne vjerujemo da su ostali zadnji kako bi izašli s postojanim frizurama. Barem se tome nadamo, a bilo bi svakako bolje da su održali mali krizni sastanak, lupili šakom o stol i rekli kako je vrijeme da se nešto promijeni ako žele na kraju slaviti. Sigurno je da to žele, ali da bi se do toga došlo, Dinamo ne smije izgledati kao što je izgledao u Varaždinu. Ne smije početi napadati tek kada se čeka kolika će biti sudačka nadoknada.

Ako su senatori svlačionice Dinama imali krizni sastanak, imali su ga na tribini i čelnici kluba. Ostali su potiho razgovarati svjesni da sve ovo nije dobro, ali sad je doista glupo mijenjati trenera ako su i svjesni da su s dovođenjem aktualnoga i pogriješili. No, baš zato, sad je na igračima red da pokažu gard u tih zadnjih devet kola.