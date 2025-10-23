Naši Portali
Automobilizam

Čakovec domaćin zadnjem rallyu sezone

Na 4. Delta Winter Rally Showu Čazma 2024. natjecalo se 37 posada
Damir Mrvec
23.10.2025.
Slijedeći vikend rezerviran je za posljednju stanicu ovogodišnje rally sezone. 4. Međimurski Rally koji će se održati od 24. do 26. listopada 2025. godine, a grad Čakovec postati će automobilističko središte.

Međimurska županija ugostit će najbolje posade iz cijele zemlje. Rally se boduje za Međunarodno Zonsko Prvenstvo Hrvatske (MZPH), Prvenstvo Hrvatske (PH) i Otvoreno Prvenstvo Zagreba (OPZ). Organizaciju potpisuje Auto karting klub Blacklisted.

Itinerer 4. Međimurskog Rallyja sastoji se od 11 brzinskih ispita u ukupnoj duljini od 70,40 km, a prva dva ispita vozit će se u subotu u samom središtu Čakovca.

Na listi prijava je 27 posada koje će u finalu Prvenstva Hrvatske odlučivati o konačnom poretku sezone. Na listi su isključivo vozači nositelji licenci Hrvatskog auto i karting saveza (HAKS), dok će troje suvozača nastupiti s talijanskom i mađarskom licencom. 

Startni broj 1 nositi će mladi i atraktivni Matteo Bernini (Hyundai  i20 R5) kao vodeći u državnom prvenstvu sa suvozačem Lorenzom Mattuccijem.

Odmah za njim juriti će posada iz AK Zagorje, Vjekoslav Čičko i Eugen Kokolić, dok će startni broj 3 imati János Szilagyi sa suvozačicom Fanni Molnar u Peugeotu 208 Rally4.

Finalni rally sezone ne propušta ni atraktivna posada u Subaru Imprezi STI Nenad Lončarić i Tajana Vojvodić, kao i vodeći u Historic prvenstvu Daniel Vojvodić i Filip Puzić u Mitsubishi Lanceru EVO III. U svakom slučaju atraktivnih prolaza i vožnji neće nedostajati.

Prvenstvo Hrvatske Čakovec Rally Automobilizam

