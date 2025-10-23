Čakovec domaćin zadnjem rallyu sezone

Slijedeći vikend rezerviran je za posljednju stanicu ovogodišnje rally sezone. 4. Međimurski Rally koji će se održati od 24. do 26. listopada 2025. godine, a grad Čakovec postati će automobilističko središte.

Međimurska županija ugostit će najbolje posade iz cijele zemlje. Rally se boduje za Međunarodno Zonsko Prvenstvo Hrvatske (MZPH), Prvenstvo Hrvatske (PH) i Otvoreno Prvenstvo Zagreba (OPZ). Organizaciju potpisuje Auto karting klub Blacklisted.

Itinerer 4. Međimurskog Rallyja sastoji se od 11 brzinskih ispita u ukupnoj duljini od 70,40 km, a prva dva ispita vozit će se u subotu u samom središtu Čakovca.

Na listi prijava je 27 posada koje će u finalu Prvenstva Hrvatske odlučivati o konačnom poretku sezone. Na listi su isključivo vozači nositelji licenci Hrvatskog auto i karting saveza (HAKS), dok će troje suvozača nastupiti s talijanskom i mađarskom licencom.

Startni broj 1 nositi će mladi i atraktivni Matteo Bernini (Hyundai i20 R5) kao vodeći u državnom prvenstvu sa suvozačem Lorenzom Mattuccijem.

Odmah za njim juriti će posada iz AK Zagorje, Vjekoslav Čičko i Eugen Kokolić, dok će startni broj 3 imati János Szilagyi sa suvozačicom Fanni Molnar u Peugeotu 208 Rally4.

Finalni rally sezone ne propušta ni atraktivna posada u Subaru Imprezi STI Nenad Lončarić i Tajana Vojvodić, kao i vodeći u Historic prvenstvu Daniel Vojvodić i Filip Puzić u Mitsubishi Lanceru EVO III. U svakom slučaju atraktivnih prolaza i vožnji neće nedostajati.