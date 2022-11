Čak trojica hrvatskih tenisača u okršaju Torina, Mektić i Pavić dobili Dodiga

U dvoboju 1. kola Zelene skupine ATP Finala parova u Torinu Nikola Mektić i Mate Pavić su svladali Ivana Dodiga i Amerikanca Austina Krajiceka s 6-4, 4-6, 10-7 za 94 minute igre.

Već drugu godinu zaredom u jednom dvoboju ATP finala parova na terenu su se nalazila istodobno čak trojica Hrvata.

Prvi set su dobili Mektić i Pavić zahvaljujući "breaku" u sedmom gemu, a Dodig i Krajicek su uzvratili u drugom setu oduzimanjem servisa već u drugom gemu.

Treći set je počeo vodstvom Mate i Nikole od 3-0, pa Ivan i Austin preokreću i vode s 6-4, da bi dokraja dobili samo jedan poen, pa su se olimpijski prvaci osvetili Dodigu za lanjski poraz u ATP finalu, kada je Ivan bio u paru s Polašekom.

