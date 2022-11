Dodig i Krajicek u polufinalu Pariza, ostali u igri za Torino

Hrvatski tenisač Ivan Dodig s Amerikancem Austinom Krajicekom plasirao se u polufinale parova ATP turnira iz serije "masters 1000" u Parizu svladavši u četvrtfinalu prve nositelje Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja sa 3-6, 6-4, 10-6 nakon sat i 25 minta.

Nakon što su rano pali u zaostatak, Dodig i Krajicek se više nisu uspjeli vratiti u prvi set, da bi početkom drugoga propustili 0-40 na servis Rama. Ipak, kod vodstva 5-4 i prednosti Rama i Salisburyja 40-15 Dodig i Krajicek su spojili tri sjajna reterna i riješili tu dionicu dvoboja u svoju korist.

Iako je odlučujući set krenuo dvostrukom servis pogreškom Dodiga, hrvatsko-američka kombinacija dominirala je meč "tie-breakom", osvojila je sljedećih pet poena i ostvarila veliku prednost. Kod rezultata 8-6 Dodig je instinktivnim udarcem digao na noge čitavu dvoranu za osiguranje tri meč-lopte od kojih je iskorištena odmah prva.

Foto: ARND WIEGMANN/REUTERS Tennis - ATP 500 - Swiss Indoors Basel - St. Jakobshalle, Basel, Switzerland - October 30, 2022 Croatia's Ivan Dodig and Austin Krajicek of the U.S. celebrate after winning their men's doubles final match against France's Nicolas Mahut and Edouard Roger-Vasselin REUTERS/Arnd Wiegmann Photo: ARND WIEGMANN/REUTERS

Pobjedom protiv Rama i Salisburyja Dodig i Krajicek ostali su u igri za plasman na ATP finale koji će se održati u Torinu od 13. do 20. studenoga, a mogli bi ga i osigurati ukoliko u subotnjem polufinalu svladaju Nijemce Kevina Krawietza i Andreasa Miesa.

Dodig i Kajicek mogli bi se plasirati u Torino i u slučaju poraza u polufinalu, ali tada Nijemci moaju izgubiti finale.

Ranije u petak su sedmo mjesto koje vodi u Torino osigurali Britanac Lloyd Glasspool i Finac Harri Heliovara koji su se u polufinale plasirali 6-3, 7-6 (6) pobjedom protiv Australca Matthewa Ebdena i Britanca Jamiea Murraya.

Svoje su mjesto na ATP Finalu već osigurali parovi: Wesley Koolhof - Neal Skupski (Niz-VBR), Rajeev Ram - Joe Salisbury (SAD-VBR), Marcelo Arevalo - Jean-Julien Rojer (Sal-Niz), Nikola Mektić - Mate Pavić (Hrv), Marcel Granollers - Horacio Zeballos (Špa-Arg) te Thanasi Kokkinakis - Nick Kyrgios (Aus) kao najbolje rangirani osvajači Grand Slam naslova.

