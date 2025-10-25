FOTO Mladi vatreni okupili se uoči puta na Svjetsko prvenstvo u Kataru

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija okupila se uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo u Kataru.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Turnir se održava od 3. do 27. studenoga 2025. godine.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Mlada hrvatska reprezentacija igrat će u skupini C zajedno sa Senegalom, Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
