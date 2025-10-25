Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Mladi vatreni okupili se uoči puta na Svjetsko prvenstvo u Kataru
Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija okupila se uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo u Kataru.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Turnir se održava od 3. do 27. studenoga 2025. godine.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Mlada hrvatska reprezentacija igrat će u skupini C zajedno sa Senegalom, Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
IZNIO MIŠLJENJE
Floyd Mayweather otkrio tko je za njega trenutačno najbolji borac na svijetu
okrenula se aferama
U braku je s muškarcem 25 godina starijim od nje: 'Nemojte napraviti pogrešku poput mene'
HOĆE U BIJELU KUĆU?
Kamala Harris najavila povratak: 'Nisam gotova!'
TUCAK OBJAVIO POPIS
Vaterpolisti se okupljaju prvi put nakon SP-a u Singapuru
1
/
Molimo vas pričekajte...