Pročitajte biografije hrvatskih sportaša koji će nas predstavljati na ZOI 2026. godine

Abecedni popis 14 hrvatskih predstavnika na ZOI Milano-Cortina 2026. počinje s brzoklizačicom Valentinom Aščić, a završava s alpskim skijašem Filipom Zubčićem. Donosimo osnovne podatke o svima koji će pod hrvatskom zastavom nastupati na XXV. zimskim olimpijskim igrama (6. - 22. veljače).



VALENTINA AŠČIĆ (brzo klizanje na kratkoj stazi)

Datum rođenja: 12. studenoga 1998. (27 godina)

Mjesto rođenja: Livno (BIH)

Prijašnji nastupi na ZOI: Peking 2022. - 23. mjesto na 500 m, 26. mjesto na 1500 m

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 12. mjesto na 1000 m (Seul 2023.)

Najbolji plasman na europskim prvenstvima: 6. mjesto na 500 m (Dresden 2025.)

Najbolji plasman na svjetskom Touru: 11. mjesto na 1000 m (Tilburg 2024./25.)

Valentina Aščić je postala dio hrvatske sportske povijesti kad je nastupila na na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. i postala prva hrvatska olimpijka u brzom klizanju na kratkoj stazi. Ovim sportom se počela baviti 2006., a potaknule su je bliske prijateljice koje su prije nje počele trenirati, među kojima je bila i Katarina Burić s kojom će ove godine zajedno živjeti olimpijski san.

Na posljednjem natjecanju uoči nastupa na ZOI u Milanu, Europskom prvenstvu u nizozemskom Tilburgu, pad u polufinalnoj utrci na 1000 m i ozljeda potkoljenice spriječili su njen nastup zadnjeg dana natjecanja. No, ulaskom u B finale na 1000 m na kraju je osvojila 10. mjesto.

KATARINA BURIĆ (brzo klizanje na kratkoj stazi)

Datum rođenja: 16. veljače 1997. (28 godina)

Mjesto rođenja: Zagreb

Prijašnji nastupi na ZOI: -

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 15. mjesto na 500 m (Seul 2023.)

Najbolji plasman na europskim prvenstvima: 10. mjesto na 500 m (Tilburg 2026.)

Najbolji plasman u svjetskom Touru: 26. mjesto na 1500 m (Tilburg 2024./25., Dodrecht 2025./26.)

Katarina Burić se kao sedmogodišnja djevojčica počela baviti brzim klizanjem na kratkoj stazi i u to vrijeme je bila najmlađa članica zagrebačkog kluba Meteor. Prema vlastitom priznanju treninzi su joj bili zabavni, a postali su još zabavniji kad su joj se priključile prijateljice iz novozagrebačkog naselja Lanište, među kojima je bila i Valentina Aščić.

Do zadnjeg kvalifikacijskog natjecanja za nastup na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama nije znala hoće li se naći među putnicima za Milano, no na kraju je uspjela izboriti normu na 1500 m.

Bila je najuspješnija hrvatska predstavnica na nedavnom Europskom prvenstvu u nizozemskom Tilburgu, ostvarivši svoje najbolje rezultate: na 500 metara je osvojila 10. mjesto, a na 1000 metara je završila kao 12.

KREŠIMIR CRNKOVIĆ (biatlon)

Datum rođenja: 4. siječnja 1995. (31 godina)

Mjesto rođenja: Rijeka

Prijašnji nastupi na ZOI: Pjongčang 2018. (skijaško trčanje) - 44. mjesto na 15 km slobodno, 50. mjesto u skiatlonu (15 km klasično + 15 km slobodno)

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 44. mjesto u individualu (Lenzerheide 2025.)

Najbolji plasman u Svjetskom kupu: 31. mjesto u sprintu (Nove Mesto 2022./23.)

Prvim startom na ZOI Milano-Cortina 2026. Krešimir Crnković će postati prvi hrvatski olimpijac s nastupom u dva različita sporta iz programa Zimskih olimpijskih igara. To se trebalo dogoditi već prije četiri godine u Pekingu, ali je tada ostao prvi ispod kvalifikacijske crte.

Desetak godina se paralelno bavio skijaškim trčanjem i biatlonom. No, činjenica da je u biatlonu već 2014. prvi put nastupio na natjecanju za Svjetski kup, a da u trčanju nema nijedan nastup, jasno pokazuje njegovu naklonost sportu koji spaja dvije vještine. Prve bodove u Svjetskom kupu osvojio je već 2017. u sprintu, ali je od tada to uspio učiniti još samo četiri puta, a posljednji put prije tri sezone.

U ovoj sezoni je dvaput bio na startu utrka za Svjetski kup, oba puta u sprintu. U francuskom Annecyju je završio na 73. mjestu, a u njemačkom Ruhpoldingu je bio 87.

TENA HADŽIĆ (skijaško trčanje)

Datum rođenja: 13. srpnja 2004. (21 godina)

Mjesto rođenja: Zagreb

Prijašnji nastupi na ZOI: Peking 2022. - 20. mjesto u ekipnom sprintu klasično, 70. mjesto u sprintu slobodno, 82. mjesto na 10 km klasično

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 54. mjesto u sprintu slobodno (Trondheim 2025.)

Najbolji plasman u Svjetskom kupu: 36. mjesto u sprintu slobodno (Davos 2022./23.)

Tena Hadžić je trenutačno najbolja hrvatska trkačica na skijama. Njeni su nastupi na najvećim natjecanjima rijetki, ali na utrkama nižeg ranga često završava na pobjedničkom postolju. Iako joj je tek 21 godina, iza sebe već ima nastup na ZOI 2022. u Pekingu, a sudjelovala je i na tri posljednja svjetska prvenstva u nordijskim disciplinama.

Ima pet nastupa na utrkama Svjetskog kupa, ali posljednji je bio prije više od dvije godine.

SAMUEL KOLEGA (alpsko skijanje)

Datum rođenja: 15. siječnja 1999. (27 godina)

Mjesto rođenja: Ulm (Njem)

Prijašnji nastupi na ZOI: Pjongčang 2018. - 37. mjesto u veleslalomu; Peking 2022. - 15. mjesto u slalomu, 21. mjesto u veleslalomu

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 10. mjesto u slalomu (Saalbach 2025.)

Najbolji plasman u Svjetskom kupu: 3. mjesto u slalomu (Madonna di Campiglio 2024./25.)

Samuel Kolega će u Bormiju, gdje će se održavati muški dio natjecanja u alpskom skijanju, po treći put nastupiti na Olimpijskim igrama. U posljednje dvije sezone se prometnuo u najboljeg hrvatskog slalomaša, a vrhunac je doživio prije nešto više od godinu dana, popevši se po prvi put u karijeri na pobjedničko postolje u utrci za Svjetski kup, kad je osvojio treće mjesto u Madonni di Campiglio.

Ova sezona mu nije donijela rezultate na toj razini, ali je na devet slalomskih utrka šest puta osvajao bodove. Najbolji plasman je imao prošli tjedan u Schladmingu, gdje je završio na 14. mjestu, a još dvaput je bio plasiran do 20. mjesta, na početku sezone u finskom Leviju (16.) i u Val d'Isereu (17.).

ANIKA KOŽICA (biatlon)

Datum rođenja: 5. lipnja 1997. (28 godina)

Mjesto rođenja: Rijeka

Prijašnji nastupi na ZOI: -

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 60. mjesto u individualu (Nove Mesto 2024.)

Najbolji plasman u Svjetskom kupu: 46. mjesto u sprintu (Oslo 2024./25.)

Kao i muški dio reprezentacije, najbolja hrvatska biatlonka dolazi iz Brod Moravica. Anika Kožica je plasmanom na ZOI u Milanu ostvarila jedan od svojih ciljeva, a ostvarenje drugog, osvajanje bodova u Svjetskom kupu, još uvijek čeka. Najbliže je bila prošle sezone u Oslu, kad je završila sprint na 46. mjestu. Iza nje su nastupi na šest seniorskih svjetskih prvenstava, a najbolja je bila 2024. u češkom Novem Mestu kad je osvojila 60. mjesto u individualu.

U ovoj sezoni je većinom nastupala na utrkama IBU kupa, a u Svjetskom kupu se triput natjecala u sprintu, završivši na 87. mjestu u Hochfilzenu, 65. je bila u Annecyju, a 79. u Ruhpoldingu.

MATIJA LEGOVIĆ (biatlon)

Datum rođenja: 15. studenoga 2005. (20 godina)

Mjesto rođenja: Rijeka

Prijašnji nastupi na ZOI: -

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 45. mjesto u sprintu (Lenzerheide 2025.)

Najbolji plasman u Svjetskom kupu: 43. mjesto u sprintu (Hochfilzen 2024./25.)

Matija Legović je prošlosezonski pobjednik juniorskog Svjetskog kupa u biatlonu i osvajač medalja s najvećih natjecanja u juniorskoj kategoriji. U seniorskoj konkurenciji je skupio četiri nastupa u Svjetskom kupu i dva na svjetskim prvenstvima, sve u sprintu. Plasmanom među 50 najboljih na polovici tih nastupa dokazao je da se radi o nespornom talentu.

Ove sezone se za nastup na ZOI pripremao natječući se većinom u juniorskom Svjetskom kupu, u kojem ima pravo nastupa još samo u ovoj sezoni. Ostvario je dvije pobjede u sprintu, a još je triput bio plasiran među desetoricom najboljih.

ZRINKA LJUTIĆ (alpsko skijanje)

Datum rođenja: 26. siječnja 2004. (22 godina)

Mjesto rođenja: Zagreb

Prijašnji nastupi na ZOI: Peking 2022. - 25. mjesto u slalomu, 28. mjesto u veleslalomu

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 8. mjesto u veleslalomu (Saalbach 2025.)

Najbolji plasman u Svjetskom kupu: 1. mjesto u slalomu (Semmering 2024./25., Kranjska Gora 2024./25., Courchevel 2024./25.)

Zrinka Ljutić je zablistala u prošloj sezoni i postala treća hrvatska reprezentativka u alpskom skijanju koja je osvojila Mali kristalni globus, pridruživši se Janici i Ivici Kostelić. Nakon što je u austrijskom Semmeringu ostvarila prvu pobjedu u Svjetskom kupu, tjedan dana poslije je na valu stečenog samopouzdanja došla i do druge u Kranjskoj Gori, a nedugo potom je u francuskom Courchevelu i po treći put stala na najviše mjesto pobjedničkog postolja.

Ta su ostvarenja Zrinku lansirala među svjetske skijaške zvijezde, ali i donijela drugačiju vrstu pritiska. Sudeći prema rezultatima iz ove, olimpijske sezone, za 22-godišnju Zagrepčanku je to bio prevelik teret. Solidna je bila na početku sezone, deseta na veleslalomu u Soeldenu i šesta na slalomu u Leviju. Zablistala je ponovno u kanadskom Tremblantu osvojivši drugo mjesto na prvom od dva veleslaloma, a dan poslije je bila sedma.

No, u slalomu je gotovo sve pošlo po zlu. Nakon Levija je na preostalih sedam utrka još samo dvaput osvajala bodove, triput nije došla do cilja u prvoj vožnji te još dvaput u drugoj. Zato je ispala iz kruga favorita za odličja na olimpijskoj stazi u Cortini d'Ampezzo, ali je možda baš to rasterećenje ono što joj je potrebno da ponovno zablista.

LEONA POPOVIĆ (alpsko skijanje)

Datum rođenja: 13. studenoga 1997. (28 godina)

Mjesto rođenja: Rijeka

Prijašnji nastupi na ZOI: Pjongčang 2018. - bez plasmana u veleslalomu; Peking 2022. - 23. mjesto u slalomu

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 17. mjesto u slalomu (Courchevel-Meribel 2023.)

Najbolji plasman u Svjetskom kupu: 2. mjesto u slalomu (Soldeu 2022./23., Levi 2023./24.)

Leona Popović nema pretjerano dobra sjećanja na svoj prethodna dva olimpijska nastupa. U Pjongčangu 2018. pala je u prvoj vožnji veleslaloma i teško ozlijedila koljeno. Zbog tog iskustva je u Pekingu nastupila samo u slalomu, a završila je na 23. mjestu. Završnica te sezone i početak sljedeće dali su naslutiti da se Leona probija u sam svjetski vrh među slalomašicama, a to je potvrdila na finalu Svjetskog kupa u Andori, gdje je po prvi put došla na pobjedničko postolje osvojivši drugo mjesto.

Već na startu sljedeće sezone je ponovno bila druga, na stazi u finskom Leviju. No, u prosincu 2024. je doživjela novu ozljedu i ponovno završila na operaciji.

Novi povratak je teži od prethodnih, jer Leona iza sebe već ima niz odličnih rezultata, kojima se u ovoj sezoni još nije uspjela približiti. Na šest slaloma je ostala bez plasmana u drugu vožnju, a u Courchevelu i Semmeringu nije došla do cilja prve vožnje. Bodove je osvojila samo u Gurglu, kad je bila 22.

ISTOK RODEŠ (alpsko skijanje)

Datum rođenja: 27. siječnja 1996. (30 godina)

Mjesto rođenja: Varaždin

Prijašnji nastupi na ZOI: Pjongčang 2018. - 21. mjesto u slalomu

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 6. mjesto u slalomu (Cortina d'Ampezzo 2021.)

Najbolji plasman u Svjetskom kupu: 7. mjesto u slalomu (Madonna di Campiglio 2018./19., Zagreb 2018./19.)

Varaždinac Istok Rodeš, nekadašnji juniorski svjetski prvak u slalomu, neposredno prije nastupa na ZOI Milano-Cortina je proslavio 30. rođendan. Nakon što je 2019. osvojio ukupno 21. mjesto u redoslijedu slalomaša u Svjetskom kupu, završivši dvije utrke u toj sezoni na sedmom mjestu, kod Istoka se nije dogodio očekivani uzlet prema svjetskom vrhu. Bilo je faktora koji mu nisu išli na ruku, ali je u nekoliko navrata pokazao da je sposoban za vrhunski rezultat kad spoji dvije dobre vožnje.

Nažalost, to se događalo prerijetko u Svjetskom kupu pa je tako i u ovoj sezoni samo jednom osvojio bodove, kad je bio 19. u Wengenu. Na posljednjem slalomu u Schladmingu je bio 17. u prvoj vožnji, ali nije došao do cilja druge.

No, dvije dobre vožnje su mu uspjele 2021. na Svjetskom prvenstvu u Cortini d'Ampezzo, gdje je osvojio šesto mjesto i ostvario najbolji plasman u karijeri. Ponovno je na talijanskom tlu, ponovno na velikom natjecanju. Možda je to prilika za nov uzlet.

MARKO SKENDER (skijaško trčanje)

Datum rođenja: 9. srpnja 2001. (24 godine)

Mjesto rođenja: Rijeka

Prijašnji nastupi na ZOI: Peking 2022. - 57. mjesto na 50 km slobodno, 69. mjesto u sprintu slobodno, 85. mjesto na 15 km klasično

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 67. mjesto u sprintu klasično (Oberstdorf 2021.)

Najbolji plasman u Svjetskom kupu: 58. mjesto u sprintu slobodno (Davos 2022./23.)

Najbolji hrvatski trkač na skijama 24-godišnji Marko Skender, krenuo je stopama svoje starije sestre Gabrijele, koja je Hrvatsku predstavljala na ZOI 2018. u Pjongčangu. Četiri godine poslije je svoju olimpijsku premijeru imao dvije godine mlađi Marko, a pripala mu je i čast nošenja zastave na otvaranju Igara u Pekingu.

U posljednje dvije sezone je skupio popriličan broj nastupa u najjačoj konkurenciji, na utrkama Svjetskog kupa. U ovoj sezoni je osam puta bio na startu ne bi li se što bolje pripremio za svoj drugi olimpijski nastup, a najbolji rezultat je ostvario prije dva tjedna u njemačkom Oberhofu, gdje je u sprintu osvojio 64. mjesto.

EMA SOBOL (skijaško trčanje)

Datum rođenja: 5. prosinca 2007. (18 godina)

Mjesto rođenja: Rijeka

Prijašnji nastupi na ZOI: -

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 67. mjesto u sprintu slobodno (Trondheim 2025.)

Ema Sobol je tek nedavno proslavila 18. rođendan, a dočekala je priliku za nastup na Olimpijskim igrama i to u sportu koji joj nije primaran. Naime, Ema je članica juniorske biatlonske reprezentacije i u tom je sportu prije dvije godine nastupila na Olimpijskim igrama mladih, gdje je bila i nositeljica zastave na otvaranju.

S obzirom na to da je dobra trkačica, već iza sebe ima prošlogodišnji nastup na seniorskom Svjetskom nordijskom prvenstvu u Trondheimu, što će joj sigurno koristiti i na olimpijskom debiju. Bude li njen biatlonski napredak zadržao dosadašnju tendenciju, za četiri godine bi mogla učiniti isto što i Krešimir Crnković te postati prva hrvatska sportašica s olimpijskim nastupom u dva sporta iz programa ZOI.

PIA VUČINIĆ (alpsko skijanje)

Datum rođenja: 15. listopada 2009. (16 godina)

Mjesto rođenja: Zagreb

Prijašnji nastupi na ZOI: -

Najmlađa članica hrvatskog olimpijskog izaslanstva na ZOI Milano-Cortina je 16-godišnja Zagrepčanka Pia Vučinić, djevojka je koja se tek krajem studenoga počela natjecati na FIS utrkama u seniorskoj konkurenciji te u šestom nastupu završila na pobjedničkom postolju osvojivši drugo mjesto. Naravno, ove će Igre za nju biti dragocjeno iskustvo, a na njima može nastupiti bez ikakvog rezultatskog opterećenja. Natjecat će se uz Zrinku Ljutić u veleslalomu i slalomu.

FILIP ZUBČIĆ (alpsko skijanje)

Datum rođenja: 27. siječnja 1993. (33 godine)

Mjesto rođenja: Zagreb

Prijašnji nastupi na ZOI: Soči 2014. - bez plasmana u veleslalomu; Pjongčang 2018. - 12. mjesto u alpskoj kombinaciji, 24. mjesto u veleslalomu, bez plasmana u slalomu i superveleslalomu; Peking 2022. - 10. mjesto u veleslalomu, 18. mjesto u slalomu

Najbolji plasman na svjetskim prvenstvima: 2. mjesto u paralelnom veleslalomu (Cortina d'Ampezzo 2021.)

Najbolji plasman u Svjetskom kupu: 1. mjesto u veleslalomu (Yuzawa Naeba 2019./20., Santa Caterina 2020./21., Bansko 2020./21.)

Najstariji član hrvatske reprezentacije na ovim ZOI, 33-godišnji Filip Zubčić, nalazi se pred svojim četvrtim olimpijskim nastupom. Dosadašnja tri su mu donijela vrlo dobre, ali ne i vrhunske rezultate kakvima je težio, prvenstveno prije četiri godine u Pekingu, kad je bio i u krugu favorita za medalju u veleslalomu. No, završio je na 10. mjestu, što mu je i najbolji plasman na ZOI.

S obzirom na Filipovu dob, nastupi u Bormiju bi mogli biti njegova posljednja prilika za vrhunska ostvarenja. Sezonu je počeo solidnim 15. mjestom u Soledenu, a treće mjesto na veleslalomu u američkom Copper Mountainu podiglo je optimizam u Filipvom taboru. No, na sljedećih sedam utrka je osvojio bodove još samo 24. mjestom na veleslalomu u Val d'Isereu, na dva slaloma i tri veleslaloma se nije uspio plasirati u drugu vožnju, a slalom u Adelbodenu je završio u prvoj vožnji.

Ipak, čini se da je u drugoj polovici siječnja izašao iz krize osvajanjem sedmog mjesta na slalomu u Wengenu. U Kitzbuehelu je bio 26., a na noćnom veleslalomu u Schladmingu je prekinuo niz neuspjeha u toj disciplini i osvojio 14. mjesto.

Jedini će od trojice hrvatskih skijaša nastupiti u veleslalomu i slalomu.