Cannavaro danas više nije važan, evo kome treba prepustiti Dinamo kako bi se izvukao iz gliba

Dinamo se sad na kvrgavom putu potpuno pogubio. Dvojba je smijeniti neuspješnog trenera Fabija Cannavara odmah ili ga ostaviti da se pati u ovoj očito izgubljenoj sezoni, pa da možda odjednom napravi čudo u koje doista sumnjamo. Cannavaro nije trener koji treba povesti plave u novu sezonu, ničime to nije pokazao, ali u Dinamu sad moraju biti pametni i naći novog stručnjaka. Prije toga bi trebali obznaniti tko im je novi sportski direktor, a taj bi onda morao imati rješenja i za novog trenera, jer bez kompatibilnosti njih dvojice neće biti sreće u Maksimiru. No, to su dosta duboki problemi koje neće biti lako riješiti. Očito je ova sezone izgubljena, plavi su ostali bez Kupa kao utješne nagrade, sad su jako daleko i od prvenstva, ali ovu sezonu nekako treba izgurati bez daljnjih sramoćenja.

Lako je sad smijeniti Cannavara koji nije uspio napraviti momčad i složiti suvislu igru, ali što dalje? Budući da su plavi financijski solventni, mogu platiti još jednu odštetu, treću u ovoj sezoni, za koju bi netko trebao i odgovarati, ali što nosi sutrašnjica? Dakle, Dinamo zaostaje osam bodova za Hajdukom, nema igru, nema kemiju, trener je izgubljen i nešto treba napraviti. Može se smijeniti Cannavara, dati mu novac za otkaz, ali je uvijek pitanje kako dalje. Ostalo je osam kola, ostala je matematička mogućnost da plavi na kraju slave. I dojam je da nema druge opcije nego dati senatorima iz svlačionice da ovu užasnu sezonu izvuku.

Oni su i dosad znali kako sve okrenuti, pa zašto Ademi, Ristovski, Mišić i Petković ne bi sad uzeli stvar u svoje ruke, odveli Dinamo do nekakvog pristojnog završetka sezone? Dosad su znali vaditi vruće krumpire, sad je vrijeme da to naprave ponovno jer ovaj Dinamo vapi za nekime tko će ga izvesti iz gliba u koji je zapao, u kojem gubi bodove. Znamo da su takozvani senatori nezadovoljni svojim današnjim statusom u momčadi i treba im dati priliku da pokažu kako je javnost u krivu. Vrijeme je da baš oni koji se kunu u odanost Dinamu preuzmu konce u ovih posljednjih osam utakmica. A onda da klupska vrhuška, u kojoj je očito dosta razilaženja, nađe rješenje za sutrašnje korake. Za današnje je vjerojatno kasno jer su sve uprskali, spasiti ih mogu samo senatori, ali sutra za greške kakve su dosad radili u Dinamu prostora više nema.

Sad je jedina šansa za spas ove sezone odigrati najbolje što se može, Ademi, Petković, Mišić i Ristovski, ako su nezadovoljni radom trenera Cannavara moraju otići na kat više i reći to Upravi, kao što su stali iza Jakirovića kad mu se prvi ili drugi put spremala smjena. Senatori Dinama drže ključ, odlučuju hoće li ova sezona biti barem pristojna ili potpuni debakl. Cannavaro danas više nije važan, ionako se čeka novi sportski direktor, a onda i novi trener koji će morati znati što sa senatorima koji zaslužuju naklon za sve učinjeno, pogotovo ako sad izvuku Dinamo, ali i zahvalu ako u tome ne uspiju.