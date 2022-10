Bruno Marić: 'Kritike sucima su previše naglašene, ali moram se svima ispričati za zadnje kolo'

Bruno Marić, predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a, dao je intervju za Hrvatski radio, tema je naravno bilo loše suđenje u HNL-u, posljednji derbi na Poljudu i još mnogo toga.

- Zadnje kolo sam jako zadovoljan suđenjem, zadnje kolo imali smo nekih sitnih pogrešaka, netko će reći da nisu baš sitne, ali suđenje je izuzetno težak posao, posebno u Hrvatskoj, dojam nakon derbija je vrlo dobro suđenje. Imamo neke situacije koje ćemo morati analizirati, a imali smo i neke situacije koje smo dodatnom analizom utvrdili, ali generalno, kolo je završilo bez većih problema. Imali smo u zadnjoj utakmice kola Slaven Belupo - Rijeka vidjeti izvanredno suđenje od naše mlade nade Ante Čuline. - izjavio je Marić i naglasio kako nema dileme oko penala na Bruni Petkoviću.

- Ja bih rekao da smo u zadnja dva kola imali veliki broj pogrešaka, a posebno kolo prije ovoga, kada je taj broj pogrešaka bio neprihvatljiv, ali ako pogledamo da smo u prvih osam kola imali samo jednu VAR intervenciju, mi kad smo dobri, onda se nas ne hvali, navikli smo na to. Nogometni sudac nije lako zanimanje, kritike će uvijek biti velike kada bude lošije suđenje. Moramo istrpjeti mlade suce i kada ne briljiraju, zbog budućnosti hrvatskog nogometa i suđenja, isto kao što to rade u Dinamu s Baturinom ili u Hajduku s Biukom, dobivaju priliku čak i kad ne igraju dobro. Ne bih se složio s tom konstatacijom onda, nogomet je pun emocija i danas je teško voditi klubove, ali to nije razlog da se suce samo kritizira, kritike su predimenzionirane. Izuzetak je prethodno kolo, to smo se ispričali svim klubovima, ja osobno - smatra Marić.