Brončani hrvač Dominik Etlinger posjetio očev grob i "poklonio" mu medalju

U danima nakon uspjeha karijere i osvajanja bronce na Prvenstvu Europe, hrvački reprezentativac Dominik Etlinger (27 godina, do 72 kg) na poseban način odužio se svom nedavno preminulom ocu Robertu.

Dominik je posjetio očev grob i "poklonio" mu svoju najdražu medalju za koju je kazao da mu je silno žao što to zadovoljstvo s njim nije mogao podijeliti. No, zato je taj emotivni trenutak podijelio sa svojim facebook prijateljima.

Prigodom nedavna dočeka, po povratku iz Bukurešta sa poprišta Prvenstva Europe, Dominik se prisjetio svog posljednjega susreta s ocem:

- Posljednji put razgovarao sam s ocem prije turnira u Iranu. Dovezao me u zračnu luku i tu smo razmijenili posljednje riječi. Volio bih da me i ovaj puta gledao, no siguran sam da me gleda i na nekom drugom mjestu i da je ponosan na mene.

Da mu je 52-godišnji otac doživio infarkt, saznao je u toj dalekoj zemlji.

– Kada sam odlazio na ovaj put, bilo mi je teško jer nije bilo oca da me odveze u zračnu luku, već sam morao zvati taksi. Nije bilo njegovih dobrih želja za moj dobar nastup, nego sam čuo taksista kako izgovara svotu od 95 kuna.

Puno sam o svemu tome razmišljao uoči EP-a, a moje misli na oca, koji me pratio cijelu moju hrvačku karijeru, dale su mi dodatnu snagu. Više nego išta bih volio da je sada tu sa mnom.

Nije Dominik zaboravio zahvaliti se i majci Dubravki za svu podršku koju mu je pružala svih ovih godina i za sve žrtve koje je podnijela za sinov sportski uspjeh.

- Poput oca i majka je sve svoje obveze podređivala meni i uz takvu podršku bilo je lakše ostvariti ovaj rezultat.