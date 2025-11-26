Bronca Nikole Zdrilića za kraj Olimpijskih igara gluhih u Tokiju

U finalu 100 prsno Zdrilić je doplivao do bronce s vremenom 1:03.59, u iznimno jakoj konkurenciji. Zlato je pripalo Amerikancu Marcusu Titusu (1:02.51), dok je srebro osvojio Ukrajinac Denys Nakonechnyi, također s vremenom 1:03.59. Bila je to treća medalja hrvatskog reprezentativca u Tokiju, nakon bronci na 200 metara prsno i 200 metara mješovito.

"Evo, nakon završetka zadnjeg dana uspio sam osvojiti svoju treću deflimpijsku medalju. Iznimno sam ponosan. Isplivao sam sve osobne rekorde i najbrža vremena do sada. Radili smo puno i trud se isplatio kroz cijele pripreme za ove Deflimpijske igre. Ovim putem želim zahvaliti svom treneru, koji je bio uz mene cijelo vrijeme, svojoj obitelji na velikoj podršci, Deflimpijskom odboru, rukometašima i svim ostalim sportašima koji su bili ovdje, bodrili se međusobno i živjeli kao ekipa. Stvarno hvala svima", rekao je Nikola Zdrilić Njegov trener Leo Škerjanec istaknuo je kontinuitet i fokus kao ključ uspjeha.

"U Tokio smo došli sa željom da Nikola ispliva osobne rekorde. Vjerovali smo da će nas to dovesti u borbu za medalju, iako je konkurenciju bilo teško procijeniti. Kao trener inzistirao sam da se fokusira isključivo na svoje utrke i da da maksimum. Upravo to je i napravio. Isplivao je osobne rekorde u svakoj disciplini u kojoj je nastupio, što je rezultiralo s tri medalje i jednim četvrtim mjestom. Izuzetno smo zadovoljni i ponosni.“

U završnici Igara nastupila je i Klaudia Dešić, koja je maraton istrčala u vremenu 3:23:00 te zauzela 12. mjesto, čime je zaokružila hrvatske atletske nastupe u Tokiju.

Olimpijske igre gluhih u Tokiju su svečano zatvorene, a poseban trenutak za hrvatsku delegaciju bio je onaj u kojem je Nikola Zdrilić nosio hrvatsku zastavu na ceremoniji zatvaranja – simbolično, kao sportaš koji je obilježio završetak Igara.

Hrvatska delegacija iz Tokija se vraća s ukupno devet medalja – četiri zlatne i pet brončanih. Zlato su osvojili rukometaši, Laura Štefanac u bacanju koplja, Mia Nekić u bacanju diska i Matea Kolovrat u taekwondou, dok su brončane medalje izborili Nikola Zdrilić (tri) te Petra Goleš i Boris Gramnjak po jednu. S ostvarenim rezultatima, Deflimpijske igre u Tokiju 2025. godine službeno su najuspješnije Igre hrvatske delegacije dosad, obilježene sportskom kvalitetom, zajedništvom i povijesnim uspjesima koji će se dugo pamtiti.