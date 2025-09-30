Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
DRAMA U ZAVRŠNICI

Brekalo nastupio u velikoj pobjedi Ovieda, dogodio se preokret koji se rijetko viđa

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
30.09.2025.
u 22:21

Utakmica se prvotno trebala igrati u ponedjeljak, no odgođena je za 24 sata nakon što je u španjolskoj provinciji Valencija proglašen crveni meteoalarm zbog ekstremnih vremenskih uvjeta.

U odgođenom susretu sedmog kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Oviedo je na gostovanju preokretom u zadnjim minutama pobijedio Valenciu sa 2-1. Domaćin je poveo već u četvrtoj minuti golom Arnauta Danjume. Nizozemski napadač je u 75. minuti mogao zabiti i drugi gol na utakmici, međutim nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac sjajno je zaustavio Aaron Escandell.

Gosti su u samoj završnici utakmice uspjeli okrenuti rezultat. Izjednačio je Luka Ilić u 84. minuti, a samo dvije minute kasnije Salomon Rondon je pogodio za 2-1. U trećoj minuti nadoknade Oviedo je ostao s igračem manje nakon što je drugi žuti karton zaradio Ilić. Hrvatski nogometaš Josip Brekalo igrao je za Oviedo do 65. minute kada ga je zamijenio Ilić.

Utakmica se prvotno trebala igrati u ponedjeljak, no odgođena je za 24 sata nakon što je u španjolskoj provinciji Valencija proglašen crveni meteoalarm zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. Real Oviedo je nakon druge pobjede u sezoni napredovao na 14. mjesto sa šest bodova, dok je Valancia na 12. poziciji s dva boda više. Vodi Barcelona sa 19 bodova ispred Real Madrida sa 18 bodova.
Ključne riječi
La Liga Oviedo Josip Brekalo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još