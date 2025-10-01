Brazilsko čudo od djeteta igrat će za Hrvatsku! 'Ovo je njegov dom, a Brazilce je odbio'

Hrvatski nogomet uskoro će i formalno biti bogatiji za jednoga obećavajućega nogometnoga dragulja, mladoga Dinamova nogometaša, Brazilca Rafaela Gomesa Cirina zvanoga Belinho, dječaka rođenoga 13. siječnja 2009. godine u Rio de Janeiru.

Tu informaciju potvrdio nam je još prije dvije godine dječakov zastupnik, menadžer Andy Bara. Sada je proces njegova približavanja hrvatskom dresu gotovo završen.

– Da, Belinho je odlučio igrati za hrvatsku reprezentaciju, već je prihvatio poziv Hrvatskog nogometnoga saveza - rekao nam je Bara još u studenom 2023., kada se radilo na tome da dobije hrvatsko državljanstvo i putovnicu.

– Čelnici HNS-a Tomislav Svetina i Marijan Kustić jako su se zauzeli za Rafaela i uvjerili su njega i njegova oca da dječak igra za Hrvatsku. Iako su nas kontaktirali iz Brazilskog nogometnoga saveza, želeći da dječak igra za svoju domovinu, Belinho želi igrati za Hrvatsku. Ovdje mu je lijepo, obitelj je sretna, on izvrsno govori hrvatski. Zagreb smatra svojim domom.

A kakav je zapravo nogometaš Belinho? Evocirali smo Barine izjave iz veljače 2023. godine u Večernjem listu.

– Da vam pokušam dočarati o kakvom je nogometašu riječ, reći ću vam sljedeće: ako Belinho s 18 godina bude imao ovakve performanse kakve sada ima, ako bude dominirao u tom uzrastu, on će biti najskuplji Dinamov igrač ikada, i to s velikom razlikom! Samo da podsjetim kako će Olmov transfer s bonusima dosegnuti iznos od oko 40 milijuna eura. Vidio sam Eduarda, Halilovića, Kovačića... u tim godinama i nitko od njih nije bio takav talent kao Belinho! U tim godištima nitko nije dominirao kao on, to kažu i Dinamovi treneri. Vjerujte mi, on je novi Neymar! On igra s lakoćom, on prolazi trojicu kao da ih nema. Moraš ga faulirati da bi mu uzeo loptu. Ali, naravno, kako će se on razvijati, koliko će narasti, ojačati, mi to u ovom trenutku ne znamo – izjavio je tada Andy Bara.

Sve što je tada rekao – kaže: potpisao bi i danas. A vrijeme će pokazati koliko je bio pravu. Belinho je u prošloj sezoni u 15 nastupa za Dinamo u Prvoj NL centar i Prvoj HNL za pionire postigao je šest pogodaka.

Inače, Belinhova priča slična je Eduardovoj. I taj je slavni Brazilac svojedobno dospio iz Rio de Janeira u Dinamo u dječačkoj dobi. Počeo je za plave nastupati kao kadet te se strelovito uspinjao do prve momčadi. Ubrzo je uzeo hrvatsko državljanstvo, pa počeo igrati za selekciju do 21 godine, a potom nanizao 62 nastupa za A vrstu. Jedan je od najvećih napadača koji je ikada igrao za Hrvatsku.

Belinho pak ispočetka u Hrvatsku nije došao radi nogometa. Dječaku je preminula majka pa se njegov otac Misael zaputio u Hrvatsku, gdje se zaposlio kao građevinar u Novom Vinodolskom. Njegovo četvero djece tek nakon nekoliko mjeseci stiglo je za ocem u Hrvatsku te je mali Belinho prve službene nastupe u Hrvatskoj upisao u dresu Vinodola. U prvoj sezoni igrao je u 2. NL NS Rijeka i u devet nastupa za Novi Vinodolski postigao je čak 16 pogodaka. Nakon toga uslijedilo je preseljenje u Zagreb.