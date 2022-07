Brazilski nogometaš (20) pijan uletio u suprotnu traku i ubio motociklista

Talentirani brazilski nogometaš Renan Victor da Silva je u petak, u ranim satima, skrivio prometnu nesreću sa smrtnim ishodom. 20-godišnji branič je svojom Hondom Civic skrenuo u suprotnu traku te udario motociklista koji je na mjestu poginuo. Brazilski mediji javljaju kako je riječ o 38-godišnjem Eliezeru Peni.

Renan je odmah uhićen, a policija je već na licu mjesta utvrdila kako je bio pijan, iako je na početku odbijao alkotest. Odveden je u pritvor, a prve informacije iz Brazila govore kako bi se mogao braniti sa slobode. Mladi nogometaš navodno nije ni imao "pravu" vozačku dozvolu, nego samo privremenu koja mu je u međuvremenu i oduzeta.

Renan Victor da Silva (20, defendor on loan to RB Bragantino from Palmeiras) has had his loan contract terminated after crashing with and killing a man on a motorbike. Police says he drove without a licence and while being drunk. https://t.co/vUk3z7FKw9 pic.twitter.com/GG8y0XkyYM