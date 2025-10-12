Zabio sedam golova i slavio uvjerljivu pobjedu: Policija nakon utakmice upala na teren i uhitila ga

34-godišnji brazilski napadač Jonatan Guerreiro postigao je čak sedam pogodaka u posljednjoj utakmici prošle sezone pete finske lige. Njegov Finnkurd svladao je EsPa/Renat s čak 8:1, a Guerreiro je postigao čak sedam pogodaka u tom susretu, no neposredno nakon te utakmice bio je uhićen.

20-ak policijskih službenika uletjelo je na teren odmah nakon posljednjeg sudčevog zvižduka i postrojila igrače Finnkurda i proveli provjeru identiteta. Policajci su okupirali sve izlaska sa stadiona te privela trojicu brazilskih nogometaša, a na kraju su dvojica puštena nakon provjere njihovog mobitela dok je Guerreiro zadržan zbog sumnje u najmeštanje utakmica. Kako piše ge.globo.com, vjeruje se da je radio u korist kladioničara.

Guerreiro su zaplinjeni mobitel i dokumenti, uključujući i putovnicu. Ova policijska istraga ne odnosi se samo na njega već na cijeli klub Finnkurd koji je pod istragom najmanje tri godine. 34-godišnji Brazilac je inače i klupski kapetan, a nekoliko tjedana prije spomenutog događaja dobio je i ulogu igrača-trenera.

Finnkurd se tereti za namještanje utakmica u korist kladioničara korištenjem brazilskih manipulatora. U klub se dovodilo brazilske nogometaše obećanjima o prilici i dobroj plaći, a potom ih se prisiljavalo da sudjeluju u namještanju utakmica. Disciplinska komisija Finskog nogometnog saveza još je u siječnju objavila da je otkrivena prijevara u nekoliko utakmica, no nije bilo moguće dokazati krivnju pojedinaca ili klubova.