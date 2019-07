Branko Šubić će u šest dana prehodati 264 km

Ultramaratonac Branko Šubić u srijedu je startom s kninske tvrđave započeo etapni ultramaraton Knin - Petrinja u kojemu će u šest dana prehodati 264 km od Knina do Petrinje. U svoj grad Petrinju treba stići u ponedjeljak 5. kolovoza na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

- To je drugi dio sportsko domoljubne akcije u spomen na poginule i nestale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Prvi je bio 2017. godine kada sam u pet dana prehodao 265 km od Vukovara do Petrinje i na taj način simbolično povezao dva grada stradalnika u Domovinskom ratu - kaže Šubić koji je krajem svibnja ušao u 58. godinu života.

Prva etapa od Knina do Gračaca bila je najzahtjevnija ne samo zbog toga što je najdulja, ukupno 54 km, već i zbog konfiguracije terena. Do Petrinje će ukupni uspon biti preko 2.000 metara, uz isto toliko spusta. Danas je na rasporedu puno kraća etapa od 34 km od Gračaca do Udbine, u petak slijedi novih 48 km do Plitvičkih Jezera, u subotu 33 km do Slunja, u nedjelju 50 km do Topuskog te u ponedjeljak 38 km do Petrinje. U prosjeku će svakog dana prehodati 44 km, a proći će kroz čak pet županija.

- U pripremama sam odradio šest treninga s dionicama od najmanje 50 km, te još šest maratona i osjećam se puno fizički i psihički spremniji nego za akciju 2017. godine kada sam u prva dva dana izgubio čak šest kilograma. Organizam mi je zbog velikih napora bio u stanju šoka zbog čega prva dva dana gotovo uopće nisam mogao spavati niti jesti. Unatoč boljoj pripremljenosti i danas sam imao krizu nakon 40. kilometra, ali uspio sam se oporaviti i stići do cilja - otkrio je Šubić.