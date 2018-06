Brane Europu s 55-godišnjakinjom

Stolnotenisačice Dr. Časla branit će sljedeće godine naslov osvajačica Lige prvakinja. Dr. Martin Tino Časl, predsjednik kluba, odlučio se za tu priliku još dodatno pojačati pa će u sljedećoj sezoni u klubu imati čak šest igračica iz Azije. U klubu su ostale Hoi Kem Doo iz Hong Konga, Jiel Li, Kineskinja s nizozemskom putovnicom, i Fu Yu, Kineskinja s portugalskom putovnicom. Nove igračice su Xian Lian Ni, Kineskinja koja ima putovnicu Luksemburga, Melek Hu, Kineskinja koja igra za Tursku, i Kineskinja Gaoyang Liu.

– Uz njih sam za sljedeću sezonu prijavio i dvije naše igračice, Mirelu Đurak i Dorinu Srebrnjak – rekao je dr. Martin Tino Časl.

Kako to da ste se odlučili za nastup u Ligi prvakinja?

– Nazvale su me Kineskinje koje su ove sezone igrale i rekle: “Šefe, zašto ne bismo odigrale još jednu sezonu? Lijepo nam je kod vas, Zagreb je lijep grad.” I što sam mogao nego da im ispunim želju. Dakle sve igračice koje su igrale u protekloj sezoni izrazile su želju da igraju i u novoj sezoni. Htjela je igrati i Zhao, ali se u međuvremenu zaposlila u jednoj kineskoj banci i gazda je rekao da je neće tako često puštati u Europu. Umjesto nje morao sam dovesti neke druge igračice. Jer, Zhao je u Ligi prvakinja imala sedam pobjeda i nijedan poraz. Nisu loše bile ni Doo koja je imala skor 7:12 te Fu Yu sa skorom 9:1. Nešto slabije igrala je Jie Li – 3:6 – istaknuo je predsjednik kluba.

Kakva su pojačanja?

– Xian Lian Ni ima 55 godina, ali još uvijek igra jako dobro. Ove sezone je osvojila ETTU cup. Ima više od dvadeset osvojenih svjetskih medalja i trenutačno je 41. na svjetskoj rang-listi. Melek Hu je aktualna europska prvakinja, dok je Gaoyang Liu mlada igračica, ima 22 godine i osvojila je zlato na Olimpijskim igrama mladih prije dvije godine u Nianingu – rekao je Martin Tino Časl.

Hoće li budžet za novu sezonu biti veći s obzirom na tri nove igračice?

– Neće. Bit će isti. Jer, šest igračica iz Azije neće igrati baš sve mečeve. Svaka će odigrati po nekoliko, a kako su one plaćene po meču, imat ću isti trošak kao i prošle sezone. No sad ću imati manje troškove za njihov smještaj. Naime, do lipnja će biti gotov novi hotel u okviru moje privatne škole. Predložio sam ITTF-u da kod mene bude svjetski centar za mlade igračice, ali nisu pokazali zanimanje – otkrio je dr. Časl.

Ždrijeb Lige prvakinja je 7. srpnja, a već se sada zna da Liga počinje 12. listopada domaćom utakmicom.

– Sljedeće sezone napadamo četiri trofeja. Lani smo osvojili tri, a izmaknula nam je Srednjoeuropska superliga – zaključio je dr. Martin Tino Časl.