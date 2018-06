Rebić sve iznenadio: Otkrio zašto je odbio Messijev dres

Ante Rebić golom za 1:0 otvorio je put Hrvatskoj do veličanstvene 3:0 pobjede nad Argentinom.

- Vjerujte mi ni sam ne znam koliko sam poruka i poziva dobio nakon Argentine. Žao mi je što ne mogu svima odgovoriti, vjerujem da se nitko neće naljutiti, ali stvarno ih je previše. Svi su sretni zbog naše pobjede, zahvaljujem se svima na čestitkama - za Goal je otkrio Rebić koji je istaknuo kako mu je to bila najdraža utakmica u dresu vatrenih.

Rebić je teren napustio zbog ozljede.

- Doktori mi govore kako nije ništa ozbiljno, ali me boli to stopalo i ne mogu hodati. Taj sam udarac dobio u onoj situaciji kada me njihova 'dvojka' (Mercado) prekršajem zaustavila na sredini igrališta, tada je i dobio žuti karton. Doktor kaže da je sve provjerio i da nije ništa puklo jer u suprotnom ne bih mogao stati na nogu. A ja se ni ovako ne mogu osloniti na nju, haha. Vjerujem da nije ništa strašno, da će kroz par dana sve biti OK.

Rebić je prilično iznenadio izjavom zašto nije tražio dres od Messija.

- Iskreno, mislio sam za jednog prijatelja probati nabaviti dres od Messija, on je njegov veliki obožavatelj. Ali, toliko su mi Argentinci ostavili loš dojam da ga onda nisam niti htio tražiti dres

