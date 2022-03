VIDEO 'Bosanska zvijer' dobila kaznu od 40.000 dolara!

Neki dan je Jusufa Nurkića NBA liga kaznila s 40.000 USD jer je prišao jednom navijaču, uzeo mu mobitel i bacio ga na tribine. Ako ste vidjeli taj videouradak, koji možda nije bio ni slučajan, najlakše je osuditi sportaša zbog neprimjerenog ponašanja prema gledatelju, što se i jest dogodilo.

Pogledajte incident OVDJE.



I gluma igrača se kažnjava

No svaka medalja ima i drugu stranu pa treba reći da je Indianin navijač nazvao Jukinu majku smećem, a da je još ružnije riječi (“bitch”) upućivao njegovoj baki koja je 2020. preminula od COVID-a. S obzirom na to da Nurkić utakmicu uopće nije igrao (zbog ozljede) te nije nikakvim potezom prema suparničkom igraču iziritirao domaću publiku, dotični navijač je očito imao “pripremljen” arsenal uvreda. Osim toga, bez obzira na njegov “baby face”, možda i nije riječ o maloljetniku jer, da jest, on ne bi smio piti pivo (a imao je čašu piva u drugoj ruci) s obzirom na to da je u NBA dvoranama prodaja alkohola dozvoljena samo onima s napunjenom 21 godinom.

Nurkić je sve učinio svjestan da ga čeka kazna, ali time je pokazao svoj stav. Nije da mu odobravamo, no ne mogu ni NBA konzumenti biti “svete krave”. Doduše, oni to u NBA ligi i nisu, barem ne oni koji se ovako ponašaju, pa dotičnog također čeka zabrana dolazaka na utakmice koja, ovisno o težini slučaja, može biti i doživotna. Inače, pravilo broj jedan za NBA igrače je “što vam god dobacivali ili na vas bacili, vi ne smijete uzvratiti”.

Najpoznatiji sukob navijača i igrača u povijesti NBA lige je “The Malice at the Palace”, utakmica koju su igrali Pistonsi i gostujući Pacersi. Četrdeset i šest sekundi prije kraja susreta potukli su se igrači i, kada se sve smirilo, Indianin Ron Artest legao je na zapisnički stol da se smiri, no tamo ga je pivom zalio domaći navijač. Artest je na to skočio i krenuo na tribine, ali dohvatio je krivog navijača i izbila je opća tučnjava koja je završila tako da je devet igrača dobilo ukupnu zabranu od 146 utakmica neigranja što je značilo da će, svi zajedno, ostati bez 11 milijuna USD. Najviše je, dakako, kažnjen Artest (s 86 utakmica i pet milijuna dolara), a potom mu suigrač Jermaine O’Neal (15 utakmica, 4,1 milijuna USD). Osim toga, Pacersi Artest, Jackson i O’Neal kažnjeni su godinom dana uvjetnog zatvora te sa 60 sati društveno korisnog rada i psihoterapijskim programom.

Svako koškanje, odnosno odgurivanje na terenu također je kažnjivo. Plaćaju se tehničke pogreške, ali i odglumljeni prekršaji (tzv. floating). Prvi takav stoji vas 5000 USD, a svaki sljedeći 5000 dolara više. Posebno su kažnjivi grubi nesportski prekršaji pa je za jedan takav na Nikoli Jokiću Markieff Morris platio 50.000 USD.

Najveću pojedinačnu kaznu za nedolično ponašanje na NBA parketu platio je svojedobno vlasnik Dallasa Mark Cuban koji se nakon utakmice obrušio na omiljenu mu metu suce pa je platio 250.000 USD. No najveću kaznu ovaj biznismen zaradio je kada je u nekom podcastu priznao da njegova momčad tankira radi što boljeg mjesta na NBA draftu. Sveukupno je Cuban u karijeri platio NBA ligi oko tri milijuna dolara, no na svaki taj dolar on bi dodao još jedan i uplatio ga u humanitarne svrhe.

Nezadovoljstvo suđenjem izražavaju igrači i gestama koje također imaju svoju cijenu. Opsujete li arbitra, znajte da će vas liga opaliti po džepu. Kad je krilni-centar Knicksa Randle verbalno nasrnuo na suca, to ga je stajalo 40.000 USD, centar Orlanda Carter kažnjen je s 35.000 USD jer je svoje zaštitne naočale bacio na suca, a Spurs Murray bacio je sucu loptu u noge i to platio 20.000 USD. NBA igrač suca ne smije dodirivati pa se čak i neoprezni kontakti naplaćuju (Trae Young, 15.000 USD). A kažnjeni možete biti ako napucate loptu na tribine (Durant, 25.000 USD), ako sa svoje klupe bacite podmetač u publiku (Dedmon, 15.000 USD) ili čak i znojnik (Holmes, 15.000 USD).

Radmanović crni rekorder

Najveću pojedinačnu igračku kaznu dosad platio je Srbin Vladimir Radmanović koji je ozlijedio rame na snowboardu koji je, po NBA ugovorima, zabranjen, baš kao i motociklizam, padobranstvo, skijanje... U NBA ligi kazne, dakako, plaćaju i najveće zvijezde pa je Kevin Durant nedavno kažnjen s 25.000 USD zbog prostačkog izražavanja u pravcu jednog navijača, ali i zbog prostačenja tijekom davanja izjave (15.000 USD).

Rekordnom se zasad smatra sezona 2015./2016. u kojoj je od igrača naplaćeno 246 kazni ukupne vrijednosti od 5,4 milijuna dolara. No nakon svega postavlja se pitanje koliko te kazne igrače doista i zabole. Primjerice, kada je LeBron James imao godišnji ugovor od 19 milijuna USD, kazna za “floping” od 5000 USD njemu je predstavlja isto što bi prosječnom košarkaškom navijaču značila kazna od 12 i pol dolara.