Bomba iz Madrida: Luka Modrić će se vratiti u Real? Javio se i predsjednik, evo što mu spremaju

Stadion Santiago Bernabéu bio je svjedokom trenutka koji će se dugo pamtiti, oproštaja Luke Modrića od domaće publike u utakmici protiv Real Sociedada. Datum 24. svibnja 2025. godine, kako ističu neki kroničari zbivanja u Madridu, ostat će urezan u srcima navijača kao dan kada je jedna od najvećih legendi kluba, nakon trinaest godina ispunjenih trofejima i nezaboravnim potezima, mahnula publici u znak oproštaja. Bio je to dan nabijen emocijama, trenutak kada je cijeli stadion ustao na noge kako bi pljeskom i skandiranjem ispratio svog kapetana, čovjeka koji je postao sinonim za eleganciju, borbenost i nogometnu inteligenciju. Suze su tekle licima mnogih, kako na tribinama, tako i unutar samog kluba, svjesnih da prisustvuju kraju jedne izvanredne nogometne priče. Ovaj oproštaj, po intenzitetu emocija, uspoređivan je s onim Tonija Kroosa sezonu ranije, potvrđujući Modrićev status istinske ikone Real Madrida.

Sam Luka Modrić nije skrivao koliko mu znači podrška i ljubav koju je osjetio. Zahvalio je na veličanstvenom ispraćaju, ističući kako se u Madridu i Realu uvijek osjećao voljeno i cijenjeno. Upravo s tim osjećajima napušta svlačionicu kao igrač, ostavljajući iza sebe nasljeđe koje će generacije pamtiti. Predsjednik kluba, Florentino Pérez, svjestan je Modrićeve povijesne važnosti za "kraljevski klub". Stoga mu je, prema informacijama iz Španjolske, već dao do znanja da su mu vrata kluba širom otvorena čim odluči objesiti kopačke o klin, ili kada god on to poželi. Ova gesta duboko je dirnula hrvatskog maestra, koji je Madrid prihvatio kao svoj dom, grad u kojem su odrasla njegova djeca i za koji ga vežu neraskidive uspomene.

Ponuda Florentina Péreza nije tek kurtoazna fraza. Navodno se radi o konkretnim idejama za Modrićev angažman nakon igračke karijere. Spominju se uloge poput trenera u omladinskoj školi, ambasadora kluba ili predstavnika na važnim međunarodnim događanjima. Pérez je, čini se, odlučan u namjeri da Modrićeva nogometna mudrost i ljudske kvalitete ostanu utkane u budućnost Real Madrida, bez obzira na formu tog angažmana. Sam Modrić, kako se navodi, bio bi oduševljen prilikom da nastavi suradnju s klubom svog života, jer nogomet je njegova najveća strast i ne želi se u potpunosti odvojiti od njega ni nakon što završi profesionalnu igračku karijeru. Madrid kao grad i Real kao institucija duboko su mu prirasli srcu.

Međutim, kada je riječ o potencijalnom povratku na teren u dresu Reala 2026. godine, informacije postaju kontradiktorne i obavijene velom neizvjesnosti. Neki izvori tvrde da Modrićeva želja za nastupom na Svjetskom prvenstvu 2026. godine s Hrvatskom tinja nesmanjenim žarom, te da bi Real Madrid mogao biti spreman razmotriti takav scenarij. U tom slučaju, Modrić bi vjerojatno morao pristati na značajno smanjenu plaću i ulogu koja bi bila više sporedna, mentorska, nego ona glavnog dirigenta na terenu na koju smo navikli. S druge strane, postoje i glasovi koji sugeriraju da je njegov igrački odlazak iz kluba ovog ljeta ipak izgledniji scenarij, čime bi se otvorio prostor za nove, mlađe snage.

Neovisno o tome hoće li se vratiti kao igrač ili u nekoj drugoj funkciji, Luka Modrić je svoje ime zlatnim slovima upisao u povijest Real Madrida. U klubu ga već sada uspoređuju s velikanima poput Paca Genta i Alfreda Di Stéfana, legendama koje su obilježile najslavnije dane "Los Blancosa". Modrić ih je, po broju osvojenih kolektivnih trofeja, čak i nadmašio, a individualna priznanja poput Zlatne lopte i nagrade The Best samo potvrđuju njegovu grandioznu karijeru. Kako je i sam priznao, nikada nije mogao ni zamisliti da će ostvariti takvu putanju u Real Madridu i doživjeti oproštaj kakav mu je priređen. Bilo je to, po njegovim riječima, nešto zaista izvanredno, prizor koji se rijetko viđa čak i na tako slavnom stadionu kao što je Santiago Bernabéu. Njegova ljubav prema Madridu, gradu u kojem je proveo više od desetljeća i gdje su njegova djeca odrasla, dodatno učvršćuje vezu koja će, nema sumnje, trajati i nakon završetka igračke karijere.