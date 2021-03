Bojan se odmarao u Miamiju, Zubac, Šarić i Šamanić doma “šljakali”

Osim što je svojevrsna svetkovina NBA košarke, All-Star Weekend predstavlja i priliku za kratak time-out u prenakrcanom NBA rasporedu. Barem za one koji nemaju All-Star obveza.

Ove godine trodnevnih festivalskih zbivanja nije bilo, ali je All-Star utakmica igrana, što se nije dopalo nekim od najvećih zvijezda (James, Antetokounmpo). No, kako se sve svelo na zbivanja u jednom danu, to jest u jednoj večeri, predahnuti od suludog NBA ritma imali su priliku čak i All-Star “obveznici”. Jer, ligaške utakmice nisu se igrale od četvrtka navečer pa sljedećih šest dana.

Lue prigovarao Zupcu

A niti jedan od četiri hrvatska igrača All-Star obveza nije imao. I mogli su činiti što ih volja, ali ne i putovati kamo ih je volja. Najiskusniji među njima, Bojan Bogdanović (bliži mu se 32. rođendan), iskoristio je slobodan vikend da skokne iz svog Salt Lake Cityja do Miamija, dok su preostala trojica ostala u svom prebivalištu. Ivica Zubac (23), Luka Šamanić (21) i Dario Šarić (26) trenirali su za drugi dio sezone koji počinje u noći sa srijede na četvrtak.

Taj “break”, graničnik između prvog i drugog dijela sezone, posebno je dobro došao Šariću koji je, da bi konkurirao za veću minutažu kakvu priželjkuje, šljakao u svom Phoenixu. Zapravo, Šiši je najviše radio na progresivnoj rehabilitaciji kojom pokušava neutralizirati posljedice ovosezonskih, nedavnih, ozljeda obaju gležnjeva.

A zdravi Šarić itekako će dobro doći poletnim Sunsima koji su dobili 16 od posljednjih 19 utakmica i predstavljaju najugodnije iznenađenje sezone. Štoviše, “Sunca” su trenutačno momčad s drugim najboljim skorom u ligi (24-11), odmah iza vodećih “Džezista” ih Utaha (27-9).

A Bogdanovićev Utah Jazz jedina je momčad s jednoznamenkastim brojem poraza u ligi pa kao takvi i dalje predstavljaju najveću prijetnju branitelju naslova LA Lakersima (24-13) i njihovim gradskim rivalima LA Clippersima (24-14), aspirantima na naslov s pokrićem.

A jedan od oslonaca tog sastava je 213 centimetara visoki Čitlučanin Ivica Zubac, mladi centar starog tipa, koji sjajno čuva svoj reket, a još bolje radi blokove za svoje suigrače. Ako se dogodi da pored tako moćnih vanjskih igrača (Kawhi Leonard, Paul George) i dobije koju loptu, da se baš akcija odigra na njega, on to i pospremi u koš. Doduše, prigovarao mu je trener Tyron Lue da nema dovoljno snažne finiše pa hrvatski centar nastoji svaku loptu, ako je to moguće, zakucati nakon čega se obično okreće prema treneru s pogledom kojim kao da pita “je li ovo bilo dovoljno snažno”Među kandidatima za doigravanja, sa zapadne strane, svakako su i San Antonio Spursi u čijim redovima se kali Luka Šamanić (208 cm) kao moderni krilni-centar kakvog su u klubu priželjkivali. A navijači “Mamuza” uzbuđeni su oko nekoga tko zasad prosječno knjiži pet koševa i tri skoka. Ako se pitate kako je to moguće, onda će vam još čudnija biti konstatacija da se Luku smatra najvažnijim igračem kada se razmišlja o budućnosti momčadi. Jer, za razliku od dosta obećavajućih vanjskih igrača (Murray, White, Walker, Vassell, Johnson...), takav izbor nemaju na visokim pozicijama. I zato je važno da i San Antonio imao svog Luku kao što ga ima Dallas u Dončiću.

Uskoro kraj prijelaznog roka

U nadi da 25. ožujka (kada ističe prijelazni rok) nitko od naših igrača neće biti razmijenjen, mi se još nadamo njihovu individualnom progresu. Nadamo se da će Bojan podići svoj šuterski rang na razinu prošlosezonskog, da će Šarić dobiti željenu minutažu, da će Zubac i dalje biti jedan od najkorisnijih igrača lige po odigranoj minuti te da će Šamanić dobivati sve više prilika.

Što se pak tiče promjena u njihovim momčadima, kao i ostalima, one su uvijek moguće. Ovog časa dosta se kalkulira o tome kako bi Lakersi mogli posegnuti za, u Sacramentu, posve neiskorištenim skakačko-blokerskim strojem Hassanom Whitesideom koji bi im bilo puno korisniji od ostarjelog Marka Gasola.

U NBA eteru puno je nagađanja pa se tako govori da su Warriorsi zainteresirani za Houstonova Oladipa, da bi Spursi, Celtics, Hornetsi i Heat htjeli crnogorskog centra Vučevića koji igra najbolju košarku karijere, da Sixersi priželjkuju Torontova razigravača Lowryja, da će Cavaliersi (ot)pustiti skakački moćnog Drummonda...