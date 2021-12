Ovo je najboljih 11 za polusezonu Prve HNL! Livaja najveća prevaga, Drmić najefikasniji

Završen je jesenski dio jedne od najzanimljivijih i najkvalitetnijih sezona u povijesti Prve HNL, a s takvim, sve kvalitetnijim nogometom izbori najboljih na kraju sezone ili polusezone postaju znatno zahtjevniji. Ipak smo se uputili u te zahtjevne vode biranja najbolje početne postave jesenskog dijela sezone i sve je jasno – svatko će imati neko svoje mišljenje i vrlo će vjerojatno svaki od vas, cijenjenih čitatelja, pronaći barem jednu poziciju u ovoj postavi s kojom se ne slaže smatrajući da ima bolju opciju. I sve je to u redu, ovo je samo još jedno od mišljenja nekoga tko je pogledao sve utakmice Prve HNL ove polusezone.

Jakoliš izašao iz 'ralja'

Krenut ćemo od izbora u kojima nije bilo pretjerano teško donijeti odluku. Marko Livaja po većini hrvatskog nogometnog puka, ali i po izboru kapetana Prve HNL, najbolji je igrač HNL-a u 2021. godini, a isto vrijedi i za ovaj dio godine, od srpnja do prosinca, jer Livaja je tu još ubacio i u brzinu više u odnosu na drugi dio protekle sezone. Već vjerojatno znate za brojku od 13 pogodaka u 18 nastupa ove polusezone, a kad uzmemo u obzir da su neki od tih pogodaka bili nevjerojatno dobri (volej protiv Lokomotive, šut iz mrtvog kuta protiv Osijeka, raketa protiv Istre, majstorija primanja i završnice protiv Dinama), znate da nijedan HNL-ov igrač nema toliku važnost i prevagu u svojem klubu kao Livaja u Hajduku.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 01.12.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Utakmica cetvrtfinala hrvatskog nogometnog kupa, GNK Dinamo - HNK Rijeka. Josip Drmic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Jedini čovjek koji je zabio više pogodaka od Livaje (14) fenomenalni je golgeter Rijeke Josip Drmić. Švicarac nije toliko uključen u gradnju napada kao Livaja, ali kad je s loptom pred suparničkim vratima, Armada u većini slučajeva može slaviti. Drmić je tip igrača kojeg nema tijekom većine utakmice, jednom se pojavi u situaciji za zgoditak i realizira je. To je sve što klasni centarfor treba napraviti, a s premijerligaškim i bundesligaškim iskustvom on to sigurno jest. Još jedna Rijekina ofenzivna karika pridružila mu se u ovoj postavi, na desnom krilu je Robert Murić, koji ove polusezone u 12 startova ima 13 direktnih sudjelovanja u golovima (sedam golova i šest asistencija). Rijekin je napad vrlo vjerojatno najzabavniji za neutralno oko u HNL-u, a glavni razlog upravo je bivši igrač Dinama i Ajaxa, koji svojom ljevicom rijetko kad promašuje, bilo da je riječ o pogotku ili o asistenciji. Baš kao i Drmić, Murić rijetko troši lopte i ta ih efikasnost najviše krasi.

Posljednje ofenzivno mjesto, ono na lijevom krilu, bez ikakve dvojbe pripada najvećem pozitivnom iznenađenju sezone Marinu Jakolišu, koji je izašao iz "ralja" Hajduka, u kojem ga se sasvim pogrešno koristilo. Došao je k Xavijevu prijatelju Rosasu i procvao u zabavnom napadačkom stilu Šibenika. Kad vam čak ni brojke od deset golova i pet asistencija u 19 nastupa ne mogu ni približno prikazati koliko je ove polusezone dobra Jakoliševa igra, onda znate o kakvoj je igračini riječ.

A na poziciji lijevog bočnog procvao je Osijekov Petar Bočkaj, daleko najbolji kreator lige u ovoj polusezoni. Bilo udarcem iz kuta ili slobodnjakom, bilo pronalaženjem dugom loptom iz zadnje linije, bilo dubinskim pasom iza leđa obrane, "Pero Bombardero" pronaći će svojeg suigrača u mat-poziciji za postizanje pogotka. To što je realizacija Osijekovih strijelaca Miereza, Topčagića i Dakua ispod razine, jedna je druga tema, jer činjenica da im Bočkaj servira goleme prilike kao na pladnju i dalje se ne mijenja. S 3,2 ključna dodavanja po utakmici nijedan HNL-ov igrač nije mu ni blizu. Slično vrijedi i za poziciju desnog bočnog, gdje je neupitan Hajdukov Mađar Gergo Lovrencsics, čovjek koji je u svojih 18 nastupa čak devet puta uspio ući u momčad kola (prema SN-u i SofaScoreu). Strašno pojačanje za bijele.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 06.11.2021., stadion Gradski vrt, Osijek - Hrvatski Telekom Prva liga, 15. kolo, NK Osijek - NK Istra 1961. Petar Bockaj Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Nešto manje očit bio je izbor na stoperskim pozicijama, a tu su svoja mjesta pronašli Rijekin kapetan Hrvoje Smolčić i Dinamov Josip Šutalo. Iako Rijeka ove polusezone nije hvaljena za svoju obranu, to ne znači da jedan dio te obrane nije bio na strahovito visokoj razini, a upravo Smolčić spada u tu kategoriju. Da nije bilo njega, obrana Tomićeve momčadi kapitulirala bi znatno češće. Što reći o Šutalu? Čovjek koji suvereno iz prvih 11 izbaci stoperčinu poput Rasmusa Lauritsena sa samo 21 godinom već sada je siguran stup obrane plavih.

Rogić je bio sjajan, ali...

Jako puno polemike bilo je na pozicijama u veznom redu, gdje se najviše ističu trojica kandidata: Josip Mišić, Darko Nejašmić i Filip Krovinović. Očito je da je Krovinović najpopularniji izbor među ovom trojicom, ali mi smo se ipak odlučili za Mišića i Nejašmića, ponajprije zato što je dojam da se o Krovinovićevoj važnosti u Hajduku puno više govori a da u stvarnosti nije onolika kolika je Mišićeva u Dinamu te Nejašmićeva u Osijeku. Dok je Krovinović uistinu "dodavački maestro" Hajduka, Mišić i Nejašmić odrađuju znatno širi spektar zadataka na istoj razini kvalitete i zbog toga su dobili minimalnu prednost.

A najviše je diskusije ostalo na vratarskoj poziciji. Iza Dominika Livakovića i Lovre Kalinića nisu najbolje polusezone, a svi ostali vratari koji su bili kvalitetni nisu branili u velikom broju utakmica. Ipak smo se odlučili za Dominika Kotarskog jer je, bez obzira na sve statistike, dojam da je on obranio najviše najizglednijih prilika te da je njegova individualna kvaliteta najviše pomogla obrani njegove momčadi. Uvrstiti nekog poput Lovre Rogića ne bi bilo pošteno, jer ne znamo kakve bi brojke pod takvom šuterskom paljbom pod kojom je Šibenik imali Livaković, Kalinić, Malenica, Kotarski, Labrović...