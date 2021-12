Kako će Hajduk do titule? "Mora se priznati, po igri je još uvijek daleko od vodeće trojke"

Drugi put otkako postoji Hrvatska liga čak četiri kluba u proljetni dio prvenstva ulaze kao kandidati za naslov prvaka, ovaj put poredani na tablici unutar pet bodova. Prvi put dogodilo se to u sezoni 1994./1995., kada je jesenski dio prvenstva bio okončan 15. kolom, a poredak je izgledao ovako: 1. Dinamo 31 bod, 2. Hajduk 29, 3. Osijek 28, 4. Zagreb 28...

Kakav će biti rasplet?

Odluka o prvaku u tom je prvenstvu pala u posljednjem, 30. kolu, u kojemu je Hajduk na Poljudu u odlučujućoj utakmici pobijedio Osijek s 3:0. Tako je prvak postao Hajduk sa 65 bodova, drugi je bio Dinamo sa 64, a Osijek treći s 59. A kako će se prvenstvo rasplesti nadolazećega proljeća? O tome govore nekadašnji akteri klubova velike četvorke, Dinama, Hajduka, Rijeke i Osijeka.

- Liga je jako izjednačena, svašta se može dogoditi do kraja, a Hajduk će očito za naslov prvaka morati pobijediti u svim utakmicama! - kazao je bivši Hajdukov desni branič Darko Butorović (51).

Baš u svima? Pa to se još nikada nije dogodilo.

- A da, a kako drukčije do titule! Istina, vidljiv je pomak nabolje u Hajdukovoj igri, ali to je još daleko od onoga čime bi se moglo ugroziti tri vodeća kluba. Mora se priznati da su Dinamo, Rijeka i Osijek još uvijek dosta ispred Hajduka i moralo bi se puno toga posložiti da bijeli prvi prođu kroz cilj. Međutim, uzdam se u to da Hajduk uvijek bolje igra na proljeće, da ima bolju energiju, bolje ozračje... Pa neka se bori!

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 19.12.2021., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 20. kolo, HNK Hajduk - NK Osijek. Lovre Kalinic Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL



Bijelima bi bilo puno lakše da su pobijedili Osijek?

- Imali su sve preduvjete za to; igrali su doma, imali pun stadion... Kao i moja generacija u onoj čuvenoj utakmici iz 1995. Bili smo pod pritiskom pobjede, no mi smo ih pomeli s 3:0 i osvojili naslov prvaka. Bila su to vremena kada su Rijeka i Osijek bili Hajdukove mušterije - nostalgično zaključuje legendarni Butorović.

Damir Milinović (49) nekada je s Rijekom bio kandidat za naslov prvaka, no nije mu se posrećilo. A što Rijeci donosi proljeće 2022.?

- U prvenstvu je praktički svaka utakmica neizvjesna, što Hrvatskoj ligi daje posebnu draž. Rijeka je dokazala da pripada u vrh hrvatskog nogometa i žao mi je što protekle jeseni nije još bolje iskoristila jedno slabo Dinamovo razdoblje, kada je bio posvećen europskim utakmicama. Ali, eto, Dinamo je i uza sve slabosti opet postao jesenski prvak - kaže Milinović.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 01.12.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Utakmica cetvrtfinala hrvatskog nogometnog kupa, GNK Dinamo - HNK Rijeka. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Što Rijeci treba da bi ostala ozbiljan kandidat za naslov prvaka do posljednjih kola?

- Rijeka se mora pojačati u napadačkom dijelu, jer tu osim Drmića i Murića nema igrača koji može donijeti prevagu. Ili ako se ne pojača, onda primijeniti novi sustav igre kako bi postala ubojitija u utakmicama kada se suparnik zatvori. Prvak će biti onaj tko bude dulje konstantan, ko bude dulje u pobjedničkoj seriji - zaključuje Milinović.

A kako stoje stvari s Osijekom?

- Osijek ima velike šanse za naslov prvaka! - kaže njegov nekadašnji kapetan Ivo Ergović (53) i dodaje:

- Osijek će, uvjeren sam, iskoristiti iscrpljivanje Dinama i Hajduka u međusobnim ogledima te u posljednja tri kola biti u najpovoljnijoj poziciji. Uzdam se u Nenada Bjelicu, s kojim sam bio suigrač, i znam koliko je inteligentan i koliko dobro predviđa stvari.

Sviđa li vam se kako Osijek igra?

- Pa to je nebitno ako igru pokriva rezultat. Ostavite igru po strani, ljudi moji, pa Osijek ima 40 bodova! Osijek dijeli prvo mjesto i posve je nebitno kako je do toga došao. Znam i da Bjelica na proljeće sigurno ništa neće prepustiti slučaju, da će se pojačati s jednim-dvojicom igrača te biti spreman za sve proljetne izazove. Treba priznati da Dinamo još uvijek ima najkvalitetnije igrače, Hajduk ima mladost, polet te Krovinovića i Livaju, ali koje se može zaustaviti, kao što je to Osijek učinio na Poljudu. Osijekova snaga su širina kadra i iskustvo. Bjelica savršeno dobro zna da mu u borbi za trofej trebaju igrači između 25 i 30 godina - dodao je Ivo Ergović.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 12.12.2021., stadion Gradski vrt, Osijek - Hrvatski Telekom Prva liga, 19. kolo, NK Osijek - NK Sibenik. Slavlje. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Andrej Panadić (52) bio je prvak s Dinamom 1993. I danas vidi plave kao favorita za naslov.

- Tvrdio sam to i prije početka prvenstva, ali kako su drugi rasli, a Dinamo ostao bez nekolicine važnih igrača, kod mnogih, a i kod mene pojavila se sumnja da Dinamo to može. Međutim, sada kad su plavi opet ulovili pobjednički ritam, kada su svladali i West Ham u Londonu, što nije mala stvar, opet sam dobio vjeru u Dinamove mogućnosti - kaže Panadić i pojašnjava:

- Dinamova prednost u odnosu na ostale je niz reprezentativaca, mladih i A, te golemo međunarodno iskustvo. Uz to, Dinamovi igrači imaju iskustvo osvajanja trofeja, iako to za mene i nije presudno, koliko taj njihov talent, sustavan vrhunski rad i, naravno, najveća financijska moć.

Čeka se odgođeni derbi

Dinamo nakon zimske stanke ima zajamčenih 19 utakmica; 17 u prvenstvu te najmanje dvije u Europskoj ligi. Za usporedbu, prošloga proljeća plavi su igrali čak 31 utakmicu, s obzirom na to da su dogurali do četvrtfinala Europske lige te osvojili Hrvatski kup.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 16.10.2021., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Hrvatski Telekom Prva liga, 12. kolo, HNK Rijeka - GNK Dinamo.Komnen Andric, Mislav Orsic, Bruno Petkovic. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeku i Osijek čeka po 16 prvenstvenih utakmica te međusobni sudar u polufinalu Kupa, a Hajduk 17 utakmica u prvenstvu te polufinale Kupa s Goricom.

Odgođeni derbi iz 9. kola Hajduk – Dinamo još nije dobio proljetni termin. On će ovisiti o ishodu Dinamovih utakmica sa Sevillom u Europskoj ligi, a zna se sigurno da će biti igran najkasnije do 20. travnja.