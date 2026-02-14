Naši Portali
PRETVORIO SE U HEROJA

Naš manje poznati nogometaš napravio show u Njemačkoj, ovo se rijetko viđa

Darmstadt 98 - 1. FC Kaiserslautern
Marc Schüler/DPA
Autor
Patrik Mršnik
14.02.2026.
u 17:13

Hrvatski nogometaš Matej Maglica postao je apsolutni heroj vodećeg Darmstadta u 22. kolu njemačke druge lige. S dva pogotka u drugom poluvremenu donio je svojoj momčadi bod na teškom gostovanju kod Eintracht Braunschweiga, spasivši ih od poraza nakon što su gubili 2:0

Činilo se da je sve izgubljeno za lidera njemačke druge lige. Nakon prvih 45 minuta na gostovanju kod Eintracht Braunschweiga, igrači Darmstadta išli su prema svlačionici s dva gola zaostatka i izgledima za prvi poraz nakon dugo vremena. Domaćin je poveo u 41. minuti golom Mehmeta Aydina iz kaznenog udarca, da bi u sudačkoj nadoknadi Johan Gomez povisio na, činilo se, nedostižnih 2:0. Za momčad koja se bori za povratak u elitni rang njemačkog nogometa, bio je to scenarij iz noćne more.

No, u drugom poluvremenu na scenu je stupio čovjek od kojeg se to najmanje očekivalo, 27-godišnji hrvatski stoper Matej Maglica. U 56. minuti, nakon ubačaja iz prekida, gorostasni branič iz Slavonskog Broda (198 cm) nadvisio je kompletnu obranu domaćih i snažnim udarcem glavom pospremio loptu u mrežu, vrativši nadu svojoj momčadi. Bio je to pogodak koji je potpuno promijenio dinamiku utakmice i dao krila gostima da krenu po potpuni povratak.

Potpuni delirij za navijače Darmstadta uslijedio je u 78. minuti. Nakon jedne odbijene lopte na rubu šesnaesterca, na nju je natrčao upravo Maglica i preciznim, snažnim udarcem ljevicom pogodio sami kut za konačnih 2:2. Prizori su to koji se uistinu rijetko viđaju, da obrambeni igrač s dva pogotka spašava svoju momčad od poraza i postaje junak dana. Maglici su to bili treći i četvrti pogodak ove sezone, čime se prometnuo u jednog od najefikasnijih braniča lige. Pogotke pogledajte OVDJE.

Ovaj pothvat samo je kruna na sjajnu sezonu za Maglicu, čiji je nogometni put bio sve samo ne tipičan. Karijeru je započeo u Marsoniji, no umjesto puta kroz akademije hrvatskih velikana, već je 2015. otišao u niže njemačke lige. Probijao se kroz četvrti i peti rang natjecanja prije nego što je preko druge momčadi Stuttgarta i sjajne epizode u švicarskom St. Gallenu stigao do velike scene. Darmstadt ga je prvo posudio, a potom i otkupio njegov ugovor 2024. godine za procijenjenih 800.000 eura.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da je Maglica bio junak baš protiv Eintracht Braunschweiga. I u prvom dijelu sezone, u rujnu 2025., upravo je on postigao pobjednički gol za 2:1, i to izravno iz slobodnog udarca, kada je izmjereno da je lopta letjela brzinom od čak 132 km/h. Očito je da je hrvatski branič postao prava noćna mora za ovaj klub.

Ovaj bod, iščupan na herojski način, mogao bi se pokazati zlatnim u borbi za Bundesligu. Darmstadt je ostao na prvom mjestu ljestvice s 42 boda, no konkurencija je žestoka. Drugi je Hannover s bodom manje, dok trećeplasirani Schalke ima 40 bodova i utakmicu manje, što garantira dramatičnu završnicu sezone u kojoj će svaki gol, a posebno ovakav junački čin, biti od presudne važnosti.
Matej Maglica

