Irci traže suspenziju Izraela iz Uefe, dok Infantino kaže da bi to bio "poraz nogometa"

Nogometni savez Irske (FAI) objavio je priopćenje nakon ždrijeba Lige nacija u četvrtak, nakon što je smješten u istu skupinu s Izraelom.

Ždrijeb održan sredinom tjedna doveo je Izrael u skupinu B3 Lige B zajedno s Republikom Irskom, Austrijom i Kosovom. No ta je vijest uslijedila nakon što je FAI uputio zahtjev Uefi tražeći zabranu nastupa Izraela u europskim natjecanjima zbog rata u Gazi još u studenome 2025. godine.

U njihovu priopćenju stoji: "Upravni odbor FAI-ja ovime je zadužen da bez odgode podnese službeni prijedlog Izvršnom odboru Uefe kojim se traži trenutačna suspenzija Izraelskog nogometnog saveza (IFA) iz Uefinih natjecanja zbog kršenja dviju neovisnih odredbi Statuta Uefe."

FAI je naveo "organizaciju klubova u ilegalnim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali bez suglasnosti Palestinskog nogometnog saveza" te "neuspjeh u provedbi i primjeni učinkovite antirasističke politike" kao pravila koja je IFA prekršila. Međutim, svaka mogućnost zabrane postala je malo vjerojatna nakon potvrde mirovnog plana između Izraela i Hamasa u listopadu 2025. godine.

Od tada je predsjednik Fife Gianni Infantino izjavio da bi zabrana Izraela bila "poraz nogometa", čak sugerirajući da bi trebalo donijeti zakone kako se nacionalne nogometne reprezentacije ne bi kažnjavale zbog postupaka političara.

S obzirom na njihovu osudu postupaka Izraela tijekom rata u Palestini i pozive na zabranu posljednjih mjeseci, ždrijeb Lige nacija u četvrtak izazvao je brojne komentare. No FAI je, priznajući svoj prijedlog iz studenoga prošle godine, u priopćenju naveo da bi odbijanje igranja dovelo do disciplinskih mjera.

Prema BBC Sportu, izjavili su: "Godine 2025. članovi Opće skupštine FAI-ja predložili su glasovanje o upućivanju službenog zahtjeva Izvršnom odboru Uefe za trenutačnu suspenziju Izraelskog nogometnog saveza iz Uefinih natjecanja zbog kršenja Statuta Uefe. Članovi su potom glasovali u korist podnošenja prijedloga Uefi, što je Savez i učinio u studenome 2025. godine.

Iako su provedene konzultacije s dužnosnicima Uefe, Savez priznaje da propisi Uefe predviđaju da će, ako savez odbije odigrati utakmicu, ta utakmica biti registrirana službenim rezultatom u korist protivnika te da mogu uslijediti daljnje disciplinske mjere – uključujući i moguću diskvalifikaciju iz natjecanja."

Izbornik reprezentacije, Heimir Hallgrimsson, ranije je doveo u pitanje zašto Izrael može nastaviti igrati u europskim natjecanjima, dok je Rusija suspendirana 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini. I dok je ponovno potvrdio taj stav, rekao je da se sada fokusira na utakmice.

Rekao je: "Da, već sam to rekao i stojim iza toga. Ali nije moja odluka hoćemo li igrati protiv njih ili kakva će se odluka donijeti na višoj razini. Ja sam izbornik. Moram se usredotočiti na nogomet. Nadam se da će, kada budemo igrali protiv njih, navijači podržati Irsku i nas te nam pomoći da odigramo dobro protiv njih.

Moje mišljenje u ovom slučaju nije relevantno. U tom smislu, ja sam izbornik i trebao bih se usredotočiti na nogomet. To je moj posao i toga ću se držati.“