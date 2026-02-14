Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FA KUP

West Ham preko trećeligaša nakon produžetka

FA Cup - Fourth Round - Burton Albion v West Ham United
Andrew Boyers/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
14.02.2026.
u 16:32

West Ham se pridružio Chelseaju i Wrexhamu koji su osminu finala izborili još u petak. Chelsea je sa 4-0 kao gost svladao drugoligaša Hull City, dok je Wrexham u okršaju drugoligaša nadigrao Ipswich Town sa 1-0

Igrači West Ham Uniteda plasirali su se u osminu finala engleskog nogometnog FA Kupa minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Burton Albiona nakon produžetka. Gol vrijedan prolaza zabio je Summerville (95).

West Ham se pridružio Chelseaju i Wrexhamu koji su osminu finala izborili još u petak. Chelsea je sa 4-0 kao gost svladao drugoligaša Hull City, dok je Wrexham u okršaju drugoligaša nadigrao Ipswich Town sa 1-0.

U subotu još igraju Burnley - Mansfield Town, Manchester City - Salford City, Norwich City - West Bromwich Albion, Port Vale - Bristol City, Southampton - Leicester City, Aston Villa - Newcastle United i Liverpool - Brighton and Hove Albion, u nedjelju Birmingham City - Leeds United, Grimsby Town - Wolverhampton Wanderers, Oxford United - Sunderland, Stoke City - Fulham i Arsenal - Wigan Athletic, a u ponedjeljak Macclesfield - Brentford.
Ključne riječi
FA Kup West Ham

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!