West Ham preko trećeligaša nakon produžetka

Igrači West Ham Uniteda plasirali su se u osminu finala engleskog nogometnog FA Kupa minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Burton Albiona nakon produžetka. Gol vrijedan prolaza zabio je Summerville (95).
West Ham se pridružio Chelseaju i Wrexhamu koji su osminu finala izborili još u petak. Chelsea je sa 4-0 kao gost svladao drugoligaša Hull City, dok je Wrexham u okršaju drugoligaša nadigrao Ipswich Town sa 1-0.
U subotu još igraju Burnley - Mansfield Town, Manchester City - Salford City, Norwich City - West Bromwich Albion, Port Vale - Bristol City, Southampton - Leicester City, Aston Villa - Newcastle United i Liverpool - Brighton and Hove Albion, u nedjelju Birmingham City - Leeds United, Grimsby Town - Wolverhampton Wanderers, Oxford United - Sunderland, Stoke City - Fulham i Arsenal - Wigan Athletic, a u ponedjeljak Macclesfield - Brentford.