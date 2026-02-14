Kakva šteta: VAR poništio Kramariću jedan od najljepših golova karijere, pogledajte majstoriju

Igrala se tek peta minuta utakmice 22. kola njemačke Bundeslige između Hoffenheima i Freiburga na PreZero Areni. Domaćini, koji igraju sezonu iz snova i bore se za sam vrh ljestvice, krenuli su silovito od prve minute, a u centru pažnje odmah se našao njihov najbolji igrač, Andrej Kramarić. Hrvatski reprezentativac primio je jednu loptu na više od trideset metara od suparničkog gola, nije ju pokušavao smiriti, već je savršeno procijenio njezin let. Pričekao je da mu se idealno namjesti na udarac i onda potegnuo iz prve, uputivši nevjerojatnu parabolu koja je preletjela nemoćnog vratara Noaha Atubolua. Lopta se zakoprcala u mreži, a Kramarić je poletio u zagrljaj suigračima.

Cijeli stadion je eruptirao, slaveći genijalnost hrvatskog majstora koji je ponovno pokazao kakvu tehniku posjeduje. Dok su igrači Hoffenheima slavili pogodak, iz VAR sobe stigao je signal sucu da provjeri situaciju koja je prethodila golu. Nakon nekoliko napetih trenutaka čekanja, slavlje je prekinuto, a na semaforu je ostao početni rezultat. Provjerom je utvrđeno kako se u samom začetku akcije jedan od Kramarićevih suigrača, Bazoumana Touré, nalazio u minimalnom, ali za VAR sustav dovoljnom zaleđu. Iako Touré nije izravno utjecao na igru u trenutku kada je Kramarić postigao pogodak, pravila su neumoljiva i remek-djelo je moralo biti poništeno. Snimku poništenog pogotka možete pogledati ovdje.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ova situacija posebno je bolna jer je Kramarić u fantastičnoj formi i ovo bi bila kruna njegovih sjajnih nastupa u 2026. godini. U susret protiv Freiburga ušao je kao najbolji strijelac svoje momčadi u kalendarskoj godini, postigavši već šest golova. Njegova forma je briljantna, što potvrđuje i hat-trick protiv Borussije Mönchengladbach u pobjedi 5:1, dva gola protiv Union Berlina u slavlju 3:1 te počasni pogodak u porazu od moćnog Bayerna. S ukupno deset golova i šest asistencija u 23 ovosezonska nastupa, Kramarić je apsolutni vođa momčadi iz Sinsheima i igrač koji radi razliku na terenu.

Hoffenheim pod vodstvom razigranog Kramarića proživljava jednu od najboljih sezona u klupskoj povijesti. U ovaj dvoboj ušli su s visokog trećeg mjesta na ljestvici, s realnim ambicijama da izbore nastup u Ligi prvaka, dok je Freiburg bio sedmi. Ironično, Freiburg je jedna od Kramarićevih najdražih "mušterija" u Bundesligi, s obzirom na to da im je u dosadašnjoj karijeri zabio čak devet pogodaka. Deseti, koji bi bio jedan od najljepših, nažalost je ostao samo pokušaj. Bez obzira na poništeni gol, ostaje dojam da je legenda Hoffenheima, čiji dres nosi još od 2016. godine, još jednom demonstrirao klasu o kojoj će se pričati.